Piers Morgan déteste et aime les performances de Super Bowl de Shakira et Jennifer Lopez

Les réactions à la mi-temps du Super Bowl ont été mitigées, mais de nombreux fans et célébrités ont donné aux performances de Jennifer Lopez et Shakira des critiques élogieuses. Lady Gaga – qui les a exhortées à ne pas se synchroniser sur les lèvres avant le spectacle – a ensuite comblé les femmes de compliments. Olivia Munn, Ryan Seacrest, Leslie Jones, les Kardashians et Keith Urban ont également salué le spectacle. Savez-vous qui ne l’aimait pas? Piers Morgan n’était pas fan.

Morgan a écrit une pièce entière exprimant son opinion

Pour exprimer son désaccord total avec ce qu’il a vu, Morgan a laissé ses mots parler dans une colonne du Daily Mail. Tout d’abord, il complimente Lopez sur son travail dans Hustlers et il souligne que le film est classé «R» pour la nudité et la sexualité. Puis il a comparé sa performance au Super Bowl à son rôle dans le film:

“Pourtant, J-Lo a repris son rôle de Ramona au Super Bowl, se précipitant autour d’un poteau géant dans une tenue de couleur chair argentée, après avoir enlevé un costume de cuir noir clouté et flashé à plusieurs reprises son entrejambe aux caméras (elle était également rejoint par le rappeur colombien J Balvin qui a tourné en elle par derrière alors qu’il chantait sur les bottines. “

Morgan considère également que certains mouvements de danse de Shakira sont un problème parce qu’elle “a dansé le ventre et s’est attachée dans ce qui ressemblait à des cordes de bondage”. Il a ensuite dit qu’il avait l’impression que le spectacle était une compétition de fesses.

* NOUVELLE COLONNE *

Le spectacle de mi-temps de J-Lo & Shakira à mi-temps, se tordant sur les poteaux et accrochant l’entrejambe était scandaleusement chaud et sexy – mais n’avait rien à voir avec l’autonomisation féministe et était totalement inapproprié pour un Super Bowl regardé par des millions d’enfants. t.co/MofTlzdtCy pic.twitter.com/6lfs8Ej3xf

– Piers Morgan (@piersmorgan) 4 février 2020

Qu’est-ce que Morgan

problème principal?

Il poursuit en disant que le spectacle était tout à fait inapproprié, car des millions d’enfants regardaient probablement et le spectacle de la mi-temps est censé être familial. Morgan a déclaré que les coups d’entrejambe, les tenues étriquées et les bâtons de strip-teaseuse étaient mieux réservés pour Las Vegas.

De plus, il ajoute que cela n’a pas réuni les Américains, mais plutôt:

“L’Amérique, déjà un pays très fracturé, n’a pas été réunie dans la célébration, la joie, l’amour, l’unité et le bonheur par ce qu’elle a vu.

Non, l’Amérique est divisée en deux entre ceux qui ont aimé la série et ceux qui la détestaient parce qu’ils la jugeaient totalement inappropriée pour un public télévisuel massif, y compris des millions d’enfants. “

Morgan

cite également des tweets

des utilisateurs de Dee Snider et de Twitter qui n’appréciaient pas la tenue de J.Lo et Shakira,

accessoires ou mouvements. Il a mentionné que certains téléspectateurs trouvaient cela hypocrite pour le

NFL pour permettre une telle présentation quand ils ont une campagne contre les rapports sexuels

traite et exploitation.

Mais Morgan a vraiment apprécié le spectacle

Alors que Morgan a étendu ses coups dans la pièce, il a également pris le temps de jouer de l’autre côté de la clôture et a dit qu’il pensait que le spectacle était électrisant et génial. Il trouve aussi que Shakira et Lopez sont des femmes au talent spectaculaire, mais Morgan a appelé le divertissement pour adultes de performance qui n’est pas destiné aux enfants ou les conversations gênantes entre parents et enfants.

Il a dit qu’en tant qu’homme adulte, il est «peu probable

être trop perturbé par le spectacle des femmes légèrement vêtues de 50 et 43 ans

s’enroulant autour des poteaux et faisant tourner leurs entrejambes devant le

appareils photo.”

Morgan a remis en question la poussée de l’émission de mi-temps de la NFL pour le féminisme,

quelque chose qu’il a déjà fait avec des artistes comme Ariana Grande et Little Mix.

Alors qu’ils se disputaient avec lui au sujet de son opinion sur le corps des femmes, J.Lo et Shakira

n’ont pas commenté ses critiques.