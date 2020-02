Pink Floyd a-t-elle déjà eu un hit numéro un?

Pink Floyd est l’un des plus grands groupes de rock progressif de tous les temps. Ils ont produit deux des albums les plus populaires de tous les temps: The Dark Side of the Moon et The Wall. Cependant, malgré tout leur succès, ils n’étaient pas le genre de groupe qui a particulièrement bien fonctionné dans le classement des singles.

Contrairement à certains de leurs contemporains du rock classique comme les Rolling Stones et Queen, Pink Floyd était un groupe d’albums – un groupe dont les albums sont conçus pour être consommés dans leur ensemble, comme une déclaration cohérente. De tels groupes n’essaient généralement pas de monter en haut du classement des célibataires. La question demeure: Pink Floyd a-t-elle déjà eu un succès numéro un sur le Billboard Hot 100?

Un billet de concert pour Pink Floyd | Collection Donaldson / .

Le seul single de Pink Floyd en Amérique

Pink Floyd a réussi à avoir un hit numéro un dans les charts américains et c’est tout. Pour de nombreux fans, l’idée qu’ils n’ont atteint la première place qu’une fois est une parodie complète et totale, surtout compte tenu du nombre d’actes moins innovants qui l’ont maintes et maintes fois placé en tête des charts. Cependant, étant donné à quel point la musique de Pink Floyd est avant-gardiste, il est sans doute incroyable qu’ils aient jamais atteint le haut du classement.

Il est également révélateur que leur premier succès était “Another Brick in the Wall”. La disco était l’un des genres les plus populaires au monde lorsque Pink Floyd a sorti The Wall, il est donc logique que la plus grande chanson du groupe soit leur interprétation du genre disco.

Bien sûr, “Another Brick in the Wall” est loin des chansons disco sorties à la même époque par Chic, Donna Summer et Amii Stewart. C’est une chanson sombre avec des cris et un sujet inhabituel. Plus précisément, c’est une chanson sur les problèmes qui affligent le système scolaire britannique à cette époque. Une chanson comme celle-ci ne peut être un succès que si elle contient des éléments très commerciaux.

«Une autre brique dans le mur» de Pink Floyd

Ce qui a rendu «Another Brick in the Wall» spécial

Heureusement, Pink Floyd a eu quelques idées musicales qui ont fait de «Another Brick in the Wall» un succès sûr. Il a une ligne de base géniale et géniale qui rendrait les Bee Gees et Michael Jackson jaloux, et il a suffisamment d’éléments rock pour le rendre attrayant pour les fans de rock classique. Dans les années 1970, il y avait un fossé entre les fans de rock et de disco, donc une chanson qui plaisait aux deux dominerait sûrement la radio.

Mais “Another Brick in the Wall” n’était pas seulement un autre succès radiophonique. C’était un morceau essentiel d’un album qui est souvent considéré comme le plus grand travail de Pink Floyd. Le membre du groupe, Roger Waters, a déclaré que The Wall est «le troisième d’une trilogie de grandes œuvres avec lesquelles j’ai participé, à commencer par Dark Side Of The Moon, jusqu’à Amused To Death. [a Waters solo album]. À ce jour, The Wall est ma plus belle réalisation musicale. » De nombreux fans sont d’accord.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles «Another Brick in the Wall» a été un énorme succès. Contrairement à la plupart des tubes, il est encore largement reconnu 40 ans plus tard. C’est le test ultime d’une grande chanson.

