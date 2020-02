Pinocchio Retro Review | À l’affiche Disney Plus

«Quand tu veux une star», cette phrase est l’une des paroles de chansons les plus synonymes de Disney. Il peut être entendu au début de presque tous les films réalisés par Walt Disney Animation Studios. Il s’agit également de la chanson la plus célèbre du deuxième long métrage d’animation de Disney “Pinocchio”.

«Pinocchio» est une histoire simple à suivre. Un homme nommé Gepetto fabrique une marionnette nommée “Pinocchio” et souhaite qu’il devienne un vrai garçon. La fée bleue accorde au garçon une vie d’essai. S’il peut se montrer honnête, altruiste et courageux, Pinocchio peut devenir un vrai garçon. Elle attribue également Jiminy Cricket à sa conscience, lui conseillant de «laisser votre conscience être votre guide».

En cours de route, Pinocchio se dirige vers l’école, devient acteur à la demande de Honest John, s’enferme dans une cage, ment à la fée bleue, fait pousser son nez comme une branche d’arbre, est emmené à Pleasure Island et se transforme presque en un âne avant Jiminy Cricket peut le ramener à la maison. Une fois à la maison, il découvre que son père, Gepetto et les animaux de compagnie Figaro le chat et Cleo le poisson, ont été avalés par une baleine. Il risque alors sa propre vie pour sauver son père et devient un vrai garçon.

J’adore la façon dont ce film se concentre tellement sur la façon dont un enfant innocent et naïf agirait. Pinocchio pense que tout le monde est son ami. Alors que, en tant que père, cela me ferait certainement peur si mon fils agissait comme Pinocchio, je comprends comment le garçon naïf serait influencé par l’honnête John. En tant qu’adulte, il est facile de reconnaître que toute personne qui doit vous dire qu’elle est honnête est tout sauf. Mais, j’ai pu voir un jeune garçon entendre quelqu’un dire que son nom est «honnête» John et le croire immédiatement.

Si j’ai une plainte, j’aimerais savoir ce qui est arrivé aux garçons qui ont été transformés en ânes sur Pleasure Island. Est-ce que quelqu’un va les sauver? Restent-ils des ânes pour toujours? Leurs parents découvrent-ils ce qui leur arrive? En fin de compte, ils ne font pas partie de l’histoire de Pinocchio une fois que Jiminy l’a sauvé de Pleasure Island, donc je comprends pourquoi nous n’apprenons pas ce qui se passe. Mais je voudrais toujours savoir.

Ce film est celui que j’ai, à fond, apprécié chaque fois que je l’ai regardé. L’animation résiste étonnamment bien pour un film réalisé en 1940. Il a 80 ans et à mon avis, il est toujours aussi beau, bien dessiné et communique son histoire très clairement. “Pinocchio” est mon préféré absolu des films Disney Golden Age sortis entre 1937 et 1940. C’est un film que je suis heureux de partager avec mes enfants pour illustrer comment Disney a effectivement raconté des histoires merveilleuses depuis le début.

Évaluation – 4,5 étoiles

Avez-vous déjà regardé «Pinocchio»? Est-ce que vous devez regarder à nouveau? Ou est-ce un film que vous devez regarder pour la première fois? Que pensez-vous de l’histoire et comment elle tient 80 ans plus tard?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

