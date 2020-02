Piqué meurt presque! La photo de Shakira quand il l’a mise dans sa bouche et a regardé la caméra

Le Colombien est passé de la simplicité à la perte absolue du chagrin et a pris une photo jamais vue auparavant.

1 février 2020

Bien qu’il n’y ait pas d’enquête mondiale pour le confirmer, nous savons tous que Shakira Elle est la chanteuse colombienne d’aujourd’hui avec plus d’expérience et de reconnaissance artistique.

Et c’est qu’avec plus de 25 ans de carrière musicale, l’interprète qui a commencé avec “Barefoot” et est tombé amoureux de “Eyes Like this”, a su que la formule ne se démoderait jamais.

Avant la présentation qu’il fera demain à la mi-temps de SuperBowl, on retrouve aujourd’hui sur les réseaux sociaux une photo jamais vue auparavant Shakira: Avec votre doigt coincé dans votre bouche et en regardant la caméra.

La vérité est que nous avons été surpris par son expression … Bien que nous n’arrêtions pas de valider qu’elle est toujours aussi belle.

Une question que nous nous posons est la suivante: qu’aura fait Piqué en voyant une telle photographie? La vérité est que Shakira C’est une boîte de surprises. Et c’est pourquoi nous l’aimons!

.