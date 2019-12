Pirates des Caraïbes: 5 raisons pour lesquelles il devrait y avoir un 6ème film (5 il devrait y avoir un redémarrage)

pirates des Caraïbes est l'une des franchises de films les plus réussies et les plus appréciées de tous les temps. Depuis 2003, les aventures du capitaine Jack Sparrow, de Will Turner, d'Elizabeth Swann et du capitaine Barbossa ont ravi le public du monde entier et augmenté la demande pour plus de films mettant en vedette ces personnages. Cependant, alors que la trilogie originale était fantastique, les films qui ont suivi cette trilogie étaient mixtes. Le film le plus récent a même conduit de nombreux critiques à qualifier la série de fatiguée.

CONNEXES: 10 choses dont les pirates des Caraïbes ont besoin pour redémarrer

Cet article donnera 5 raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un sixième film et 5 raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un redémarrage.

dix Suite: reconnaissance des caractères

D'un point de vue commercial, la reconnaissance de caractère est peut-être la raison la plus claire pour laquelle il devrait y avoir une suite. La principale raison pour laquelle beaucoup de gens sont allés regarder les dernières Pirates malgré les critiques médiocres, le film a été l'occasion de voir une autre aventure du capitaine Jack Sparrow.

Alors qu'un redémarrage pourrait être un meilleur film, le simple tirage au box-office de voir les personnages emblématiques des films originaux est une raison suffisante pour que les studios continuent avec une suite.

9 Redémarrage: échec du Box Office

En dépit du fait que Pirates est l'une des franchises les plus populaires et les plus réussies de ces dernières décennies, on ne peut nier que le succès au box-office n'a cessé de décliner. C'est le signe d'une franchise fatiguée et peut nécessiter un redémarrage pour réparer avant que la franchise ne soit trop loin.

CONNEXES: Pirates des Caraïbes: les 10 moments les plus terrifiants

Un redémarrage susciterait de l'intérêt pour la propriété qui n'était plus là, et cela donnerait envie aux gens de voir le nouveau redémarrage, même si c'est juste pour le comparer à l'original.

8 Suite: Star Power Of Depp

Alors qu'un redémarrage pourrait facilement introduire de nouveaux acteurs qui pourraient devenir aussi emblématiques que Jack Sparrow, on ne peut nier le pouvoir star que détient Johnny Depp. La simple mention que Depp est dans un film est susceptible d'augmenter les ventes au box-office et de susciter l'intérêt du public pour le film.

C'est pour cette raison que le studio se sentirait plus que justifié de poursuivre la série telle quelle et d'essayer d'introduire une correction de cap.

sept Redémarrage: franchise fatiguée

Il ne serait pas controversé de prétendre que Pirates commence à ressembler à une franchise fatiguée. Depuis la conclusion de l'arc de l'histoire de Davy Jones en Coffre du mort, la franchise languit dans une histoire sauvage. Il n'y a pas eu d'arc narratif significatif dans les films les plus récents, et beaucoup sont des histoires autonomes et oubliables.

Un redémarrage aiderait vraiment à couper le bois mort entourant la série et permettrait à de nouveaux acteurs avec un nouveau réalisateur de donner un peu de vie à la série.

6 Suite: Continuez Will Turner's Arc

L'une des choses les plus excitantes du film le plus récent a été l'inclusion de Will Turner. Le personnage a eu une grosse affaire dans À la fin du monde car il a dû prendre la relève en tant que capitaine du Flying Dutchman et laisser l'amour de sa vie sur terre. C'était certainement formidable de voir que le nouveau film reprendrait ce fil de l'intrigue et aiderait à libérer Turner de son devoir éternel.

CONNEXES: Pirates des Caraïbes: 10 détails cachés sur les personnages principaux que tout le monde a complètement manqués

Le film le plus récent, cependant, s'est terminé sur une sorte de cliffhanger car il a également provoqué le retour de Davy Jones. Il serait donc formidable de voir cela donné une conclusion.

5 Reboot: Depp's Performance

Les performances de Depp ont toujours été fantastiques Pirates films, donc ça a été un vrai choc quand le récent film est sorti. Plutôt que d'apparaître sous son meilleur jour, Depp semblait jouer lui-même le rôle de Jack Sparrow. En d'autres termes, les manières de Moineau étaient à découvert et jouées à un niveau presque caricatural.

Cela n'a certainement pas aidé le film, car la plupart du tirage au sort Pirates le film vient de la performance incroyable de Johnny Depp.

4 Suite: Impossible de refondre Jack Sparrow

Malgré le fait que la performance de Depp n'était pas la meilleure dans le dernier film, il serait toujours difficile de refondre un personnage aussi emblématique. On pourrait suggérer que le redémarrage ne avoir besoin Jack Sparrow, il serait très difficile d'imaginer Pirates film sans lui.

Par conséquent, l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons besoin d'une suite est que la franchise aurait du mal à remplacer et à refondre l'emblématique Jack Sparrow.

3 Redémarrer: Disney + série TV

S'il serait intéressant de redémarrer le Pirates franchise dans une autre série de films, peut-être une idée plus intéressante serait de la redémarrer dans une série Disney +. le Mandalorien a déjà montré qu'une série avec un budget de film sur la plate-forme peut être un énorme succès et influencer la culture populaire.

CONNEXES: Pirates des Caraïbes: 10 pires choses que le capitaine Jack Sparrow ait jamais faites

Une série télévisée permettrait également plus de développement de personnage et une sensation différente de celle d'un redémarrage de film.

2 Suite: la série a besoin d'une fin

Ce serait une énorme injustice de mettre fin au Pirates franchise sans aucune fermeture concernant le sort des personnages. À la fin du monde a fourni une certaine fermeture aux personnages et aurait été un point de fin parfait, mais ils ont continué la série.

Par conséquent, nous avons besoin d'une sorte de fin qui rendrait la série complète. Redémarrer la série sans cela ne fera que rendre la franchise incomplète.

1 Redémarrage: reconnaissance de la marque

La reconnaissance de la marque pour pirates des Caraïbes est le niveau suivant. C'est l'une des franchises de films les plus populaires de tous les temps et a une base de fans dédiée. Le seul problème actuellement est que la série de films n'a pas réussi à répondre aux attentes du public spectateur.

L'énorme base de fans et la popularité du Pirates la franchise est mûre pour un redémarrage. Beaucoup aimeraient voir comment la série changerait et comment ils remplaceraient ou remanieraient Jack Sparrow, même si une telle décision est incroyablement difficile. De plus, donner un nouveau souffle à la série conduirait non seulement à un film fantastique, mais aussi à des bénéfices fantastiques pour le studio.

SUIVANT: Les 10 films Disney les plus chers jamais réalisés