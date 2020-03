Pirates des Caraïbes, David Jones revient sur une nouvelle production | Instagram

L’un des plus grands méchants des films Pirates des Caraïbes David Jones, reviendra sur grand écran pour ravir à nouveau les fans de la saga.

Les films avec Johnny Depp ont été un succès au box-office, même si les quatrième et cinquième ont été largement critiqués et ont battu des records au box-office.

Pirates des Caraïbes ont sans aucun doute été les meilleures productions qu’il ait jamais eues Disney Tout au long de l’histoire, des décors, de l’intrigue et surtout des personnages, ils ont volé le cœur du public.

Cela peut vous intéresser: Cinemex ferme tous ses complexes à cause du coronavirus

Tout au long des films mettant en vedette Johnny Depp dans le rôle du capitaine Jack Sparrow partageant des crédits avec Orlando Bloom et l’actrice britannique Keira Knightley jouer respectivement Will Turner et Elizabeth Swan était le trio parfait pour cette formule cinématographique.

Une nouvelle production Disney est déjà en cours où l’un des méchants qui ont le plus marqué les films des pirates des Caraïbes retournera en production, nous parlons du capitaine David Jones.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Malgré le fait que l’histoire de ce personnage ait été racontée rapidement dans les films, il serait assez intéressant d’en savoir un peu plus sur son histoire avec le Déesse Calypso et sur ses voyages dans le “Hollandais volant” et surtout comment il contrôlait la bête qui a avalé les navires et que le capitaine lui-même contrôlait.

Bill Nighy est le nom de l’acteur qui joue Jones, si vous vous souvenez un peu de son histoire et surtout de sa malédiction, il a péri après William Turner il lui a poignardé le cœur, faisant de lui le nouveau capitaine du “Flying Dutchman”, ce qui n’a permis ni à lui ni à Elizabeth d’être de nouveau ensemble.

On ne sait pas encore si Johnny Depp reviendra avec son personnage de Jack Sparrow, car au moment où il traite la demande que son ex-femme Amber Heard a déposée contre lui, nous devrons attendre de nouvelles nouvelles.

Lire aussi: Aislinn et Mauricio vendent leur maison, suscitent encore plus de soupçons sur leur séparation

.