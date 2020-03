Pires sorties de personnages de télévision – Pourquoi Alex a quitté Grey’s Anatomy, plus [Photos]

Dire au revoir à un personnage de télévision bien-aimé est toujours difficile, mais cela devient encore plus difficile lorsque quelque chose au sujet de leur départ se sent… hors tension.

Alors que le débat entourant la sortie d’Alex de Grey’s Anatomy fait rage – 48% des lecteurs de TVLine détestent toujours que Karev se réunisse au hasard avec maman secrète Izzie, tandis que 25% l’aiment et 27% admettent être quelque part au milieu – nous pensions que nous revenir sur certains autres départs de télévision polarisants sur lesquels nous admettons également être «quelque part au milieu».

Avertissement rapide: il s’agit davantage de la manière dont l’histoire d’un personnage clé a été terminée, et non du simple fait qu’un acteur a quitté un spectacle de longue durée. Par exemple, le départ de Nina Dobrev de The Vampire Diaries après six saisons a certainement envoyé des ondes de choc à travers le fandom du drame CW, mais l’histoire de sortie de son personnage – Elena a été placée sous une malédiction endormie, la gardant quelque peu dans l’image – a été largement bien reçue par les fans . En d’autres termes, pas polarisant.

Non, nous parlons de ces départs de personnages vraiment «WTF» qui vous ont fait crier sur votre téléviseur avec dégoût ou googler désespérément dans la confusion. Des morts inutiles dans des émissions comme Veronica Mars et Buffy the Vampire Slayer aux sorties sans cérémonie dans des émissions comme Lizzie McGuire et Law & Order: SVU, nous avons rassemblé 15 des conclusions les plus compliquées de la télévision.

Et voici un autre avertissement: comme nous discutons des sorties majeures de plus d’une douzaine d’émissions de télévision, il va sans dire que cette galerie est un champ de mines de spoilers. Tu as été prévenu.

Parcourez notre galerie de certaines des sorties les plus polarisantes de la télévision – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Quels départs de personnages déroutants ajouteriez-vous à notre liste?