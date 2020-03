Pistolet abandonné dans ‘DOOM Eternal’ accessible via des astuces

Bien qu’il soit logique que id Software supprime votre pistolet pithy que vous étiez censé commencer dans DOOM Eternal, il s’avère que les développeurs ne l’ont pas complètement supprimé du jeu.

Laissez-le à Dave Oshry de New Blood Interactive (les gens derrière CRÉPUSCULE, soit dit en passant) pour renverser les haricots sur le pistolet, auxquels vous pouvez accéder via des codes de triche.

Vous avez probablement déjà entendu dire que DOOM Eternal avait à l’origine un pistolet et OUI, il est toujours dans le jeu et accessible via les commandes de la console (avec Cheat Engine)

J’ai entendu dire qu’il a été mis au rebut parce qu’il ne correspondait pas vraiment au flux de combat.

Toujours assez joli. pic.twitter.com/FZFmrhQwCB

– Dave Eternal (@DaveOshry) 26 mars 2020

Malheureusement, Bethesda a décidé de ne pas mettre les codes de triche à la disposition des joueurs dès le départ. Donc, pour accéder à la possibilité d’utiliser des codes de triche, vous devrez utiliser un moteur de triche comme celui-ci.

En parlant de tricheurs, un YouTuber nommé Postposterous a enregistré leurs exploits en utilisant les tricheurs que id Software a laissés dans le jeu, y compris en utilisant un code gib qui est assez explosif.

DOOM Eternal est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.