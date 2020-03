Pitbull a convaincu John Travolta d’embrasser la tête chauve

Ce n’est probablement pas facile pour un acteur qui était fier d’avoir une tête pleine de cheveux subit soudainement la calvitie masculine avant d’avoir 60 ans. John Travolta a fait face à une telle chose, sans qu’il en parle jamais publiquement pendant des années.

Ces dernières années, il a clairement porté un postiche, même si cela semblait convaincant la plupart du temps. Une source inattendue a soudainement convaincu Travolta d’embrasser la vraie calvitie, comme dans une tête complètement rasée.

Alors que les cheveux sont toujours valorisés à Hollywood à un niveau presque fétichiste, c’est quelqu’un du monde de la musique qui a fait comprendre à Travolta qu’il devrait cesser de porter un toupet. Était-ce finalement la fin des acteurs accordant tant d’importance à leurs cheveux s’ils commencent à voir un front dégarni?

Le lien improbable entre Pitbull et Travolta

Il y a quelques années, personne n’aurait pensé que Travolta aurait un lien avec la pop star latine Pitbull. Ce n’est que lorsque Pitbull a commencé à envoyer des photos textuelles à Travolta montrant à ce dernier à quoi il ressemblerait chauve que les deux se sont vraiment connectés.

Certaines stars pourraient éventuellement offenser quelqu’un qu’elles ne connaissaient pas bien en leur envoyant des photos sans cheveux. On doit se demander depuis Travolta était connu pour une tête pleine de cheveux noirs pendant des années, se voir chauve pour la première fois d’un musicien de Hip-Hop était probablement choquant.

Au moins, Travolta n’était pas cochée, et parce que Pitbull est également chauve, il n’a pas été pris pour une maquette. Pitbull a vraiment secoué la calvitie, que ce soit intentionnellement ou parce que ça lui va bien. Certaines personnes ont l’air mieux chauves que d’autres, mais tout le monde pense probablement qu’elles ont l’air terribles de cette façon à première vue.

Grâce à la technologie, Travolta a pu voir qu’il ne serait pas mauvais du tout. En vérité, il n’est probablement pas entièrement chauve non plus et peut-être, enfin, les cheveux défiés.

John Travolta a dévoilé son look chauve sur Instagram avec sa fille

John Travolta | Matt Winkelmeyer / .

Une fois que Travolta et Pitbull sont devenus des amis officiels, cela a donné à l’ancien la confiance de finalement devenir chauve. Il semble que cela signifiait simplement raser tout ce qui restait des cheveux qu’il avait, en supposant qu’il y en avait.

Travolta a publié une photo portrait Instagram de ses débuts de calvitie avec sa fille le soir du Nouvel An. Apparemment, il voulait recommencer 2020 avec son nouveau look. Et admettons tous qu’il a l’air bien de cette façon. La plupart admettront qu’il a l’air mieux que quelques-uns de ces postiches qu’il portait en public.

La grande question est de savoir s’il va rester ainsi et créer une toute nouvelle apparence pour la prochaine phase de sa carrière d’acteur. Être chauve ouvre vraiment de nouvelles possibilités pour les personnages qu’il pourrait jouer. Une bonne preuve de cela se produit sur certains acteurs chauves célèbres dans le passé qui étaient toujours en demande avec des rôles variés.

Les acteurs chauves d’antan à admirer

Des noms légendaires comme Yul Brynner viennent à l’esprit en parlant de grands acteurs chauves à tout moment. Parmi ceux qui vivent, Patrick Stewart est un autre, plus Vin Diesel et Bruce Willis.

Ils ne jouent pas toujours les méchants non plus, ce que le défunt Brynner jouait habituellement à cause de son air chauve sinistre. Pas beaucoup ne voudraient pas voir Travolta jouer à nouveau un autre méchant. Il a été formidable quand il a joué un personnage un peu plus discutable que les bons rôles qu’il a joués dans ses années d’avant Pulp Fiction.

En plus d’être critiqué pour avoir flippé le nom d’Idina Menzel aux Oscars et toujours à la recherche d’un hit cinématographique, il y a maintenant une porte ouverte pour voir s’il peut réinventer sa carrière avec une nouvelle esthétique.

Peut-être que la dernière moitié de sa carrière aura une apparence très différente de la première moitié, ce qui économisera beaucoup de temps à l’embauche de coiffeurs.