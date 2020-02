Pitbull a dit cela quelques heures avant le spectacle de mi-temps du Super Bowl de Jennifer Lopez et Shakira

Après une énorme quantité de buzz et de prédictions sur Twitter, la superstar Pitbull serait un invité haut de la liste lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl dimanche dernier. . . le rappeur né à Miami ne l’était pas.

Le musicien de 39 ans avait quelques choses à dire quelques heures avant le spectacle de la mi-temps.

Pitbull aurait été formidable dans le spectacle de la mi-temps

Avoir le rappeur cubain à la mi-temps avec deux des plus grandes stars latines aurait été tout aussi incroyable que les artistes qui se sont présentés, le chanteur colombien de reggaeton J Balvin et le rappeur portoricain Bad Bunny.

Pitbull, dont le vrai nom est Armando Christian Pérez, et qui porte également les surnoms «M. 305 “(indicatif régional de Miami) et” M. Dans le monde entier »(parce qu’il est une star internationale, quoi d’autre?), Met en scène un spectacle puissant et aurait été un complément au concert à saveur latine.

Quelques semaines avant le spectacle, Lopez et Shakira ont salué l’opportunité, offerte par le producteur de concerts Jay-Z, de participer à un rassemblement présentant le meilleur de la culture latine.

“Célébrer [the Latin] culture, pour la mettre en valeur dans un pays où les Latinos ont également beaucoup souffert », a-t-elle déclaré à Billboard. «Je me sens vraiment humble et j’ai une grande responsabilité entre les mains pour représenter la communauté latino-américaine.»

Lopez a salué l’événement en disant après le Super Bowl lors d’une fête de yacht de luxe, “J’étais heureuse de me tenir là avec Shakira – deux femmes latines, deux femmes, deux mamans qui ont fait l’un des meilleurs Super Bowls de tous les temps.”

Les fans le voulaient vraiment au spectacle de la mi-temps

Les fans de Pitbull n’ont pas hésité à exprimer leur désir de le voir se produire sur scène lors d’un des plus grands concerts du monde. Une impressionnante pétition Change.org a été lancée par les fans du chanteur pour l’ajouter à la facturation de l’émission.

De plus, la rumeur disait que le rappeur lui-même faisait pression pour faire partie de l’émission de mi-temps.

Interrogé sur le spectacle de mi-temps, MSN a répondu que l’artiste a répondu: «Suis-je dans le spectacle de mi-temps? Je suis impliqué dans beaucoup de choses qui ont à voir avec le Super Bowl. Je vais en rester là. Je supplie le cinquième que cette question puisse m’incriminer. »

Ce que Pitbull avait à dire

Après le Super Bowl, les fans ont eu leur mot à dire sur Twitter.

Les tweets comprenaient: «Vous voulez me dire que le super bowl était à Miami, et Jlo et Shakira ont joué, et aucun d’eux n’a fait ressortir M. 305 Pitbull» et «C’est LE PLUS GRAND SNUB SHOW HALFTIME SHOW DE L’HISTOIRE. COMMENT NE POUVEZ-VOUS PAS AVOIR PITBULL COMME INVITÉ À MIAMI?!?! ”

Pitbull, pour sa part, a évoqué le spectacle de la mi-temps la veille de l’événement, disant aux hôtes de Sirius XM, DJ Laz et Crisco Kidd, «Je peux vous dire ceci, je vais faire beaucoup de choses au Super Bowl. ”

“C’est tout ce que je peux vous dire. Je suis à la soirée Tailgate, vous avez des publicités, l’une des publicités se trouve être, vous savez, avant le show. . . Je suis vraiment excitée de voir Jennifer et Shakira. »»

Pour une raison quelconque, personne lié à l’absence de Pitbull à la mi-temps – ni JLo, ni Shakira, et certainement pas Pitbull lui-même – ne veulent simplement dire pourquoi il n’a pas été invité ou a choisi de ne pas se produire.

Nous devrons voir s’il s’ouvre à ce sujet à un moment donné, ou s’il obtient son propre spectacle à la mi-temps pour le Super Bowl LV.

