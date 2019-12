Pitié! Vin Diesel publie un selfie avec le junior en ondes

vin Diesel Il a décidé de montrer au monde ses abdos et ce qui est un peu en dessous.

28 décembre 2019

L'acteur du film d'action, vin DieselIl a décidé de montrer au monde ce qui se cache sous ses merveilleux abdos. Mon Dieu, miséricorde!

vin Diesel Il a déjà 52 ans, mais il se maintient en si bonne forme physique que de nombreux jeunes hommes l'envient sûrement.

Ce que nous n'avons jamais vu de lui, c'est ce qu'il a osé nous montrer sur cette photo et cela n'a fait qu'éveiller encore plus notre imagination.

Le protagoniste de Rapides et furieux Il a osé partir avec seulement une serviette couvrant son corps et, le plus inhabituel, il a frappé une banane avec du ruban adhésif.

Ce que nous nous demandons, c'est si ce sera vraiment un modèle à l'échelle réelle ou la taille de cette banane vin Diesel C'est par hasard.

Nous ne le saurons jamais, je suis désolé!

.