Pixar donne des cours d’animation gratuits pour le coronavirus

Le studio de cinéma d’animation informatique de Walt Disney Studios met ses spécialistes à la disposition de tous ceux qui souhaitent apprendre l’art numérique pour offrir des cours en ligne gratuits.

Le prestigieux studio Disney, responsable de films célèbres tels que Finding Nemo, Bugs et la saga Toy Story, entre autres, il est clair qu’ils sont spécialisés dans la création d’animations, donc quand le monde s’arrête et que tout le monde est à la maison Grâce à la mise en quarantaine du virus, il a décidé de proposer des cours en ligne.

Cette nouvelle a été publiée sur son compte Twitter officiel. Les cours susmentionnés seront développés, bien sûr, en entrant dans toutes les facettes nécessaires qui sont utilisées pour créer une histoire digne du cinéma. Ce sont: la narration, qui est l’art de raconter une histoire.

La création et l’utilisation d’une atmosphère magique à travers l’histoire; Cette capacité à raconter des histoires, ainsi que l’art qui y est associé, est l’une des plus anciennes qui existe: se connecter émotionnellement à travers une histoire, la laisser atteindre et toucher votre cœur et votre tête, votre corps et votre esprit: le rationnel et l’instinctif.

La prochaine facette concerne l’éclairage, qui est un élément clé en matière d’animation, il est donc important de savoir comment comprendre le comportement de la lumière pour obtenir le réalisme maximal possible dans vos scènes.

L’animation en tant que telle sera également discutée, c’est ce qui se fait à travers un ordinateur, et ce n’est rien de plus que la technique utilisée pour générer des images en mouvement, l’animation étant un processus par lequel le mouvement est accordé aux objets. inanimé.

Et enfin de la modélisation qui est cette étape de production à partir de laquelle une représentation tridimensionnelle des objets est obtenue. Selon la forme que vous souhaitez modeler et la finition que vous souhaitez obtenir, il sera préférable d’utiliser l’une ou l’autre technique. Une fois que vous avez le script de l’histoire, les scènes sont planifiées et tracées et les esquisses sont faites avec lesquelles vous commencez le processus de modélisation.

Mais tout cela sera enseigné par des spécialistes Pixar, donc si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur cet art et peut-être à vous lancer dans le monde de l’animation professionnelle, nous vous recommandons de ne pas manquer le cours, qui sait s’ils finissent par vous embaucher plus tard.

Rappelons que les pionniers de Pixar, Patrick Hanrahan et Edwin Catmull, ont récemment remporté le prix pour leurs contributions à l’infographie 3D utilisée dans les films et les jeux vidéo.

Ensemble, les deux ont travaillé sur des techniques qui rendaient les graphismes sur des bandes comme “Toy Story” plus réalistes, bien que Hanrahan ait quitté Pixar des années avant la sortie du film par le studio. Catmull était président de Pixar et y a travaillé pendant plus de trois décennies.

