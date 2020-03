Pixar propose la procédure accélérée de VOD, puis la sortie de Disney + le 3 avril

HISTOIRES CONNEXES

De plus en plus de nouveaux films cinématographiques sont accélérés pour la VOD, puis les sorties en streaming, maintenant que les théâtres (ou comme j’aime les appeler, les «cinémas») ont été fermés hermétiquement par la pandémie de coronavirus.

Pixar’s Onward, après à peine deux semaines sur l’écran argenté, sera disponible en VOD / pour achat numérique ce vendredi soir à 8 / 7c, pour le prix raisonnable (si vous êtes une famille de toute taille) de 19,99 $. Le long métrage d’animation, qui met en vedette les voix de Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, recevra ensuite une sortie Disney + le mercredi 3 avril.

“[G]Compte tenu des circonstances actuelles, nous sommes heureux de diffuser ce film amusant et aventureux sur des plateformes numériques tôt pour que le public puisse en profiter dans le confort de leur foyer », a déclaré le réalisateur d’Onward Dan Scanlon et le producteur Kori Rae dans un communiqué.

Les sorties de VOD / streaming accélérées deviennent à la mode (pratique), car les cinéphiles potentiels se retrouvent confinés à la maison. Frozen 2 a été précipité sur Disney + le week-end dernier – trois mois plus tôt – lorsque la mise en quarantaine automatique est entrée en vigueur. Et comme Onward, The Invisible Man d’Universal (avec Elisabeth Moss) et The Hunt (avec Betty Gilpin) arrivent également en VOD ce vendredi, tandis que The Way Back de Ben Affleck et Bloodshot de Vin Diesel, qui sont tous deux sortis en salles le 6 mars, ainsi que Birds of Prey (qui est sorti le 7 février), arrive en VOD le mardi 24 mars.