Pixar SparkShort “Loop” Soundtrack maintenant disponible

Disney a récemment publié la bande originale de Disney + Original SparkShort, Loop. L’album a été composé par Mark Orton, qui a déjà travaillé sur le Nebraska, The Good Girl et My Old Lady. La bande-son est maintenant disponible en streaming / téléchargement sur

Il est désormais disponible sur les plateformes numériques d’Amazon.

Voici la tracklist:

1. Tu dois m’aider (0:37)

2. Renee’s Place (1:26)

3. Tunnel Magic (0:46)

4. Surcharge (0:50)

5. Temps de traitement (0:47)

6. Patience de Marcus (1:26)

7. Thème de boucle (1:38)

8. Surface (Bonus Track) (0:38)

9. Echoer (Bonus Track) (0:48)

10. Slow Time (Bonus Track) (0:39)

11. Loop Redux (Bonus Track) (1:25)

