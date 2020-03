Pixar’s Onward Australie / Nouvelle-Zélande Disney + annonce la date de sortie

Disney a officiellement annoncé que Pixar’s Onward arrivera à Disney + en Australie et en Nouvelle-Zélande le vendredi 24 avril.

Il sera disponible sur les plateformes numériques à l’achat à partir du 3 avril, soit le même jour qu’Onward sort aux États-Unis sur Disney +. Bien que ce soit une déception évidente pour les fans d’Australie et de Nouvelle-Zélande, qui espéraient que cela arriverait le même jour que les Américains.

Cependant, le film ne devait à l’origine arriver dans les cinémas en Australie / Nouvelle-Zélande que le 2 avril, mais évidemment en raison de la fermeture des cinémas, sa vidéo est allée directement à la maison.

Avez-vous hâte de regarder Onward sur Disney +?

