Pixar’s Onward s’apprête à présenter le court métrage des Simpsons avant le film

Pixar’s Onward s’apprête à présenter The Simpsons peu avant le film

Alors que les films Pixar présentent normalement des courts métrages originaux avant les nouvelles sorties, la récente acquisition de Fox par Disney a créé un nouvel univers de connexions car ils ont révélé que En avant est configuré pour présenter un court de Les Simpsons centré sur le plus jeune membre de la famille d’animation emblématique, Maggie!

Dans un monde fantastique de banlieue, Disney • Pixar En avant présente deux frères elfes adolescents qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie.

La distribution mettra en vedette les voix des stars du MCU Chris Pratt (Avengers: Infinity War) et Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi), décrivant les rôles des frères elfes Barley Lighfoot et Ian Lightfoot, respectivement. Le film mettra également en vedette Julia Louis-Dreyfus (Veep) comme Laurel Lightfoot, Octavia Spencer (La forme de l’eau) comme Manticore, Mel Rodriguez, comme officier Colt Bronco, Lena Waithe comme officier Spectre; et Ali Wong en tant qu’officier Gore.

La fonctionnalité sera réalisée par Dan Scanlon (Université de monstres) et produit par Kori Rae. Scanlon a dit que En avant a été inspiré par sa propre relation avec son frère.

En avant arrivera en salles le 6 mars 2020.