Placido Domingo teste positif pour le coronavirus

La planète entière est en état d’alerte sanitaire pour la pandémie de coronavirus COVID-19 qui continue de se propager sur tout le territoire. Dans notre pays, 28 000 cas d’infection, avec 1 756 morts et 2 575 patients guéris. Parmi les personnes touchées, il existe d’innombrables visages connus et le dernier à annoncer qu’il a été testé positif pour le virus est le célèbre ténor Plácido Domingo. L’artiste lui-même a été chargé de donner la nouvelle dans une large déclaration qu’il a rendue publique sur ses réseaux sociaux. Dans le texte a clairement indiqué qu’il est en parfait état et elle en a profité pour demander à chacun d’être responsable de les garder à la maison.

Le ténor Plácido Domingo

“Je pense qu’il est de mon devoir moral d’annoncer que j’ai été testé positif pour COVID19, le virus Corona. Ma famille et moi nous sommes en auto-isolement aussi longtemps que cela est considéré comme un médecin nécessaire. Actuellement, nous sommes tous en bonne santé, mais j’ai eu des symptômes de fièvre et de toux, donc j’ai décidé de me faire tester et le résultat est devenu positif “, commence Plácido Domingo dans le texte publié sur son profil Facebook officiel”.Je vous prie tous d’être extrêmement prudents, suivez les directives de base en vous lavant fréquemment les mains, en restant à au moins 6 mètres des autres, en faisant tout son possible pour empêcher la propagation du virus et, surtout, rester à la maison si vous le pouvez! ”

Le ténor est très clair: “ensemble, nous pouvons lutter contre ce virus et arrêter la crise mondiale actuelle, nous espérons donc revenir très bientôt à notre vie quotidienne”. Enfin, et comme tout le monde, demande “veuillez suivre les directives et les réglementations de votre gouvernement local pour rester en sécurité et protégez-vous non seulement vous-même, mais toute notre communauté. “Le message a été reçu par tous vos fans avec une vague d’expressions d’affection et de soutien pour cette situation sanitaire compliquée à laquelle l’artiste est confronté et qui se produit après la Grande polémique autour de lui après avoir été accusé de harcèlement sexuel de 11 personnes.

Autres visages connus

Plácido Domingo rejoint de nombreux autres visages familiers qui combattent également le virus. Ces derniers jours, ils ont annoncé que les visages du monde de l’interprétation ont été infectés par COVID-19 comme le connu acteur Daniel Dae Kim de la série ‘Hawaii 5.0’ ou aussi de la politique comme l’ancienne présidente de la Communauté de Madrid, Esperanza Aguirre avec son mari Fernando Ramírez de Haro ou l’actuelle présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui s’est avérée positive au milieu de la gestion de la crise cela affecte particulièrement la communauté autonome qu’elle dirige. D’un autre côté, des visages comme Carlos Falcó ou Lorenzo Sanz n’ont pas pu résister au virus et sont décédés ces derniers jours.

