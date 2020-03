“Plague Inc.” ajoute un nouveau mode qui permet aux joueurs d’essayer d’arrêter une pandémie – .

En raison de la propagation du coronavirus à travers le monde, Ndemic Creations mettra à jour son populaire jeu Plague Inc. avec un tout nouveau mode.

Le nouveau mode permet aux joueurs d’empêcher un virus mortel de se propager. En mode standard, les joueurs essaient de propager un virus à travers le monde.

Le coronavirus continue de se propager de manière agressive à travers le monde et a fait plus de 18 000 morts. Soit dit en passant, le verrouillage de Wuhan, en Chine, a pris fin.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il y a quelques semaines, le célèbre jeu iPhone Plague Inc. a été démarré depuis l’App Store en Chine dans des circonstances mystérieuses. Le jeu, si vous ne le connaissez pas, est en fait une simulation où les utilisateurs sont mis au défi de créer une maladie mortelle et de la propager à travers le monde alors que les scientifiques et les professionnels de la santé cherchent à la contenir. Il semble certes morbide à première vue, mais le jeu est incroyablement et étonnamment éducatif. Le jeu est également immersif, addictif et, par conséquent, a remporté de nombreux prix au fil des ans.

À la lumière du coronavirus, les développeurs de Plague Inc. de Ndemic Creations ont réalisé que le fait que les utilisateurs essaient activement de propager un virus à travers le monde – alors qu’il se produit réellement dans la vie réelle – peut ne pas convenir à tout le monde. En conséquence, la société a annoncé aujourd’hui qu’elle introduirait un nouveau mode de jeu dans lequel les utilisateurs seront chargés d’arrêter une maladie infectieuse plutôt que de la propager.

Il n’y a pas de date précise quant à la date à laquelle le nouveau mode sera disponible, mais la société a indiqué dans un message que la mise à jour sera gratuite pour tous les utilisateurs et arrivera probablement bientôt. Quant à ce que nous pouvons attendre du nouveau mode de jeu, Ndemic Creations écrit:

Les joueurs devront équilibrer la gestion de la progression de la maladie et le renforcement des systèmes de santé ainsi que le contrôle des actions du monde réel telles que le triage, la mise en quarantaine, l’éloignement social et la fermeture des services publics. Nous développons ce mode de jeu avec l’aide d’experts de l’Organisation mondiale de la santé, du Global Outbreak Alert and Response Network et plus encore.

Soit dit en passant, Ndemic Creations a également mis son argent là où il se trouve lorsqu’il s’agit de lutter contre le coronavirus. La société a fait un don cumulatif de 250 000 $ à des groupes tels que la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

“Il y a huit ans, je n’aurais jamais imaginé que le monde réel ressemblerait à un jeu de Plague Inc. ou que tant de joueurs utiliseraient Plague Inc. pour les aider à traverser une véritable pandémie”, a déclaré James Vaughan, créateur de Plague Inc. «Nous sommes fiers de pouvoir aider à soutenir le travail vital de l’OMS et du CEPI alors qu’ils travaillent à la recherche d’un vaccin pour COVID-19».

«Nous sommes ravis que Ndemic Creations ait si généreusement contribué à notre travail crucial de développement de vaccins, d’autant plus que nous relevons le défi sans précédent de COVID-19», a déclaré le Dr Richard Hatchett, PDG du CEPI. «Les jeux ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation aux défis auxquels le monde est actuellement confronté. Ce n’est que par une réponse mondiale concertée – avec le secteur privé en collaboration avec les gouvernements et les organisations philanthropiques, en mettant en commun les ressources et l’expertise – que nous pouvons espérer mettre un terme à ces menaces épidémiques émergentes. »

«Dans cette pandémie sans précédent aux besoins sans précédent, la coopération mondiale est plus importante que jamais», a déclaré Elizabeth Cousens, présidente et chef de la direction de la Fondation des Nations Unies. «Je suis très reconnaissant à Ndemic Creations pour sa contribution au Fonds de réponse solidaire COVID-19. Leur don soutiendra le travail de sauvetage de l’Organisation mondiale de la santé. »

Si vous n’avez pas encore joué à Plague Inc. et que vous êtes curieux de le découvrir, vous pouvez le télécharger sur l’App Store ici et sur le Google Play Store ici.

Source de l’image: Ndemic Creations

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.