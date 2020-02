Plan Adele de retour, sortira un nouvel album

1/5

La chanteur britannique reviendra à la musique en septembre avec un nouveau record sous le bras.

Le mois dernier, le manager du chanteur Jonathan Dickins a déclaré Semaine de la musique que le successeur du disque 25 (2005) arriverait cette année et “le plus tôt sera le mieux”.

De plus, selon le magazine Variety, Adele elle-même a révélé lors du mariage de l’un de ses amis:

“Attendez mon nouvel album en septembre.”

Dans cette célébration, il a interprété quelques chansons avec les invités, comme son classique “Rouler dans les profondeurs”.

Après cinq ans, les Britanniques 31 ans revient à la musique, après son divorce avec Simon Konecki, avec qui il a un fils.

Adele a eu un impact sur les personnes présentes pour leur nouvelle image en raison de la perte de poids, il semble donc méconnaissable.

Son troisième album studio 25, a battu des records de vente au Royaume-Uni, également aux États-Unis, a vendu 3,38 millions d’unités dans sa première semaine de sortie, selon Nielsen Music.

Depuis ses débuts, Adèle est rapidement devenu un succès par sa voix formidable, réussissant à capter l’attention de tous ceux qui voulaient écouter.

Si vous avez rencontré la carrière de le chanteur britannique dès le début, vous vous souvenez qu’elle était un peu en surpoids, elle a donc été très critiquée mais elle a affirmé qu’elle ne voulait pas avoir le même corps que les modèles de passerelle et la figure féminine qui se démarquait dans l’industrie.

Cependant, lorsque son fils Angelo est né, l’interprète de “One and Only” a décidé de prendre soin de sa santé pour son fils et a commencé une routine d’exercice et il a changé son régime alimentaire, ce qui l’a aidé à perdre du poids de façon exponentielle.

Actuellement, sa silhouette est assez élancée, alors maintenant a été critiqué à nouveau mais au contraire maintenant parce qu’il est extrêmement mince il ne fait aucun doute que personne ne peut être content, en laissant de côté les critiques qui ont été faites vos fans et followers Ils sont enthousiasmés par les nouvelles de leur prochain album qui devrait être un grand succès tout comme le passé.

.