Planète absurde – qui exprime Mère Nature? – HITC

Absurd Planet est arrivé sur Netflix, mais qui exprime Mère Nature?

Absurd Planet est une charmante série qui adopte une nouvelle approche des documentaires traditionnels sur la nature auxquels nous sommes habitués, ajoutant beaucoup d’humour tout en restant éducatif.

Planète absurde: qui exprime Mère Nature?

Dans Absurd Planet, la voix de Mère Nature est fournie par Afi Ekulona.

«Je suis Mère Nature. Quand je crée une créature, je la porte au maximum! »

La voix d’Afi est l’accompagnement parfait et souvent hilarant d’une vaste gamme d’images fascinantes, mais où l’avons-nous déjà entendue?

Eh bien, selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 2005 de Jonny Zero en tant que serveuse de cocktail. Cependant, elle était également dans Third Watch (elle a joué Hairdresser), Guiding Light (Inmate) et un court métrage appelé Sammy and Marry (Marry) la même année.

Par la suite, elle a décroché des rôles dans des émissions telles que Miami Medical (Flight Nurse) et plus récemment Grey’s Anatomy (Nurse Janet Linn).

En ce qui concerne les films, elle a exprimé Tray dans Ugly Dolls en 2019 et est apparue comme passante dans InAPPropriate Comedy en 2013 avec Adrien Brody, Lindsay Lohan et Rob Schneider.

Suivez Afi Ekulona sur Instagram

Si vous êtes fan du travail d’Afi sur Absurd Planet, vous pouvez la suivre sur Instagram sur @afisaywhat; elle compte actuellement 180 abonnés.

Cependant, elle n’a pas posté depuis 2017.

Néanmoins, il y a encore un tas d’anciens messages à parcourir – 68, pour être exact.

Les fans parlent d’Absurd Planet sur Twitter

Bien qu’il ne soit tombé que récemment, un certain nombre de publics ont déjà afflué sur Twitter pour offrir leurs brèves réflexions et aider à attirer l’attention sur lui.

En ce qui concerne la nature, celui-ci est plutôt rafraîchissant.

Découvrez une sélection de tweets:

