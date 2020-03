Planification à vie de 5 films inspirés des livres de True Crime Queen Ann Rule

De nos jours, il semble que nous soyons tous obsédés par le vrai crime. Mais avant qu’il y ait des chaînes comme Investigation Discovery et Oxygen et des podcasts comme Serial et My Favorite Murder pour nourrir notre faim sans fin pour le macabre, il y avait Ann Rule.

Rule (décédé en 2015) a pris de l’importance avec The Stranger Beside Me, un récit de la série de délits notoires du tueur en série Ted Bundy et de sa propre amitié, l’homme qui serait finalement mis à mort après avoir avoué des dizaines de meurtres. Elle a suivi ce livre avec de nombreux autres récits de crimes réels. Maintenant, certains de ses contes effrayants seront transformés en films sur le réseau Lifetime.

Lifetime adaptera cinq des livres d’Ann Rule

Règle Ann | Peter Power / Toronto Star via .

La vie n’est pas étrangère aux adaptations d’Ann Rule. Le réseau a déjà produit des films «arrachés aux gros titres» basés sur Too Late to Say Goodbye, Hunt for the I-5 Killer, Everything She Ever Wanted et Capture of the Green River Killer.

Maintenant, cinq autres films sur le vrai crime sont en préparation. Ils seront basés sur les livres de Rule Danger in the Dorm, Mortal Danger, Practice to Deceive, Bitter Harvest et Empty Promises. (La version cinématographique de ce dernier s’appellera A Murder to Remember).

Des réalisatrices dirigeront quatre des cinq films

Robin Givens | Dominik Bindl / .

Les femmes seront derrière la caméra sur quatre des cinq films à venir, a annoncé Lifetime, dont deux qui feront leurs débuts de réalisateur, Ashley Williams et Robin Givens. Des femmes écrivains interpréteront trois des cinq scénarios.

Danger in the Dorm est inspiré d’un véritable crime sur le campus de l’Oregon State University dans les années 1970. Dans le film, un campus universitaire calme est terrorisé par la menace d’un tueur en série après qu’un étudiant d’honneur est assassiné dans son dortoir.

Mortal Danger est basé sur l’histoire vraie d’une hôtesse de l’air entraînée dans une relation avec un homme qu’elle pense être son chevalier en armure étincelante. Mais il s’avère que ce n’est pas l’homme qu’elle croyait être, et elle doit se cacher après qu’il l’ait brutalement attaquée.

A Murder to Remember suit Robin et Javier, un couple qui célèbre son premier anniversaire avec un voyage de camping. Mais quand Javier meurt subitement, Robin, seul dans le désert, doit accepter l’aide d’un inconnu nommé Sam. Mais peut-elle faire confiance à cet homme qui semble être un bon Samaritain?

L’entraînement à la tromperie est basé sur le récit de Rule d’un meurtre de 2003 sur l’île Whidbey à Washington. Ce qui ressemble d’abord à un suicide se révèle bientôt être un meurtre, et la femme, les amis et le meilleur ami du mort sont tous des suspects possibles.

Bitter Harvest racontera l’histoire de Debora Green, un médecin accompli qui semblait avoir une vie parfaite. Mais les choses ne sont pas exactement ce qu’elles semblent être, et quand le mariage rocheux de Green prend un tour terrible, cela laisse sa vie en lambeaux.

Le casting est actuellement en cours pour les cinq films. Les dates de diffusion n’ont pas encore été annoncées.

