PlatinumGames se prépare bientôt pour l’annonce de ‘Bayonetta 3’

Dans la foulée (sans jeu de mots) du 10e anniversaire du jeu original (et remaster), PlatinumGames pourrait se préparer à en révéler plus sur le Bayonetta 3, qui est en cours de développement pour la Nintendo Switch.

Pour récapituler, Bayonetta 3 a été initialement annoncé aux Game Awards 2017 via une bande-annonce. Depuis lors, les choses sont assez calmes en ce qui concerne les informations supplémentaires et les images sur le titre. Platinum a parlé du développement du jeu, y compris la révélation que le jeu a subi un changement de conception (ce qui expliquerait son absence).

Lors d’une rencontre avec le chef de studio d’Inside Games Platinum, Atsushi Inaba, a déclaré que les fans “peuvent s’attendre à voir plus bientôt” de Bayonetta 3. La spéculation est également le président de PlatinumGames, Kenichi Sato, qui a poursuivi en disant que le studio aurait de grandes annonces à faire. faire au début de cette année.

Tout cela vient à bout de rumeurs sur une nouvelle vitrine Nintendo Direct qui se produira ce mois-ci ou en février, à en juger par les récents ajouts de SKU de GameStop. Pendant ce temps, le Bayonetta et Vaincre Le pack 10e anniversaire arrivera sur PS4 et Xbox One le 18 février.