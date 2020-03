Playlists YouTube pour la quarantaine

En raison de l’urgence sanitaire que représente le coronavirus, de nombreuses personnes ont la chance de pouvoir travailler à domicile, empêchant ainsi le taux d’infections d’augmenter de façon exponentielle. En pensant à eux, YouTube a créé une série de listes de lecture qui les aideront à rester actifs, divertissant et occupé à supporter l’isolement.

“Sous le slogan # QuédateEnCasa, nous avons rassemblé différentes listes de lecture qui montrent comment les créateurs et artistes YouTube utilisent la plate-forme pour aider le monde à se rassembler et à faire que les gens se sentent accompagnés, tout en restant à la maison”, explique la plate-forme à propos de son Initiative #Conmig.

Cuisiner avec moi

Rejoignez les créateurs dans leur cuisine avec cette liste de lecture Cocina Conmigo, et coupez, assaisonnez et cuisinez une variété de festins tels que les boulettes de viande de Doña Angela de la chaîne De mi Rancho a Tu Cocina. Il existe également des recettes de Janette Acolt, Josefina Díaz et VelaTronic et plus encore.

Faites de l’exercice avec moi

Entraînez-vous à la maison avec la liste de lecture Workout Me, où des créateurs comme BUFF Academy, Kimberly Loaiza et KASS Calistenia «transforment instantanément votre maison en salle de gym personnelle avec juste un ensemble de poids – ou même sans accessoires de gym.

Fixez-vous avec moi

Si votre truc est le maquillage, vous pouvez également profiter de ces journées chez vous pour parfaire votre technique avec des créateurs comme Mónica Llaca et KAWAIIDOLL1, qui partagent leurs secrets sur la plateforme au sein de la liste Make up up with me.

Danse avec moi

Faire une routine n’est pas la seule façon de faire de l’exercice, coordonner une série de pas de danse tout au long d’une chorégraphie peut être le cardio parfait dont votre corps a besoin et que vous trouverez dans la liste Danse avec moi. À travers des chansons familières comme Boy With Luv de BTS ou SAFAERA de Bad Bunny, préparez-vous à la maison pour conquérir la piste de danse.

Nettoyez avec moi

Le temps à la maison, pour beaucoup, peut représenter l’opportunité de réparer ou nettoyer des espaces en attente, si c’est votre cas, Clean with me pourra vous accompagner et vous conseiller tout au long du processus. Avec des vidéos pour organiser votre maison ou nettoyer un vrai bordel, cette liste vous permettra de quitter plus facilement votre maison.

De plus, pour tous les créateurs qui souhaitent organiser un événement digital sur YouTube, la plateforme a développé une boîte à outils avec tous les outils et astuces à prendre en compte lors de sa réalisation, que ce soit une diffusion en direct ou une première à suivre connecté avec votre public.

La meilleure façon de passer le temps est d’apprendre quelque chose de manière divertissante et vous trouverez sûrement quelque chose dans ces listes qui peut vous aider.

.