PlayStation 5 aurait souffert de problèmes majeurs de matériel et de surchauffe

Sony s’est peut-être déjà condamné à la deuxième place dans la course à l’escalade pour fournir du matériel de nouvelle génération.

La raison? Selon des rapports alarmants et de plus en plus fréquents publiés en ligne, la multinationale a gravement sous-estimé sa concurrence dans la création du PlayStation 5, à tel point qu’elle pourrait être contrainte de retarder la fenêtre de lancement des vacances prévue de la machine jusqu’à un an. Les derniers détails proviennent d’un résumé détaillé de la situation actuelle par l’utilisateur de Twitter Jeff Rickel, qui affirme, par contact direct avec les développeurs travaillant sur des jeux pour la plate-forme, que la prochaine console de Sony est dangereusement sous-équipée pour faire face à la série Xbox de Microsoft X.

Vous pouvez consulter l’intégralité de l’exposé, qui brosse un tableau plutôt désastreux, par vous-même ci-dessous.

En ce qui concerne la crédibilité, nous allons toujours mettre en garde contre la prise de rumeurs non vérifiées comme autre chose qu’une pincée de sel, mais il semble que Rickel n’est pas seul dans son évaluation. En fait, ses affirmations ont été quelque peu étayées par le rédacteur en chef de Windows Central, Daniel Rubino, qui a non seulement retweeté la publication de Rickel, mais a corroboré certaines des conclusions en révélant qu’ils avaient entendu parler de préoccupations similaires.

En supposant que tout est vrai jusqu’à présent (et cela semble incroyablement probable à ce stade), il semble donc que l’histoire est vouée à se répéter. “ Gagnant ” de la génération de consoles actuelle, il peut être, mais comme c’était le cas en 2006 lors de la sortie de la PlayStation 3, Sony est de nouveau tombé dans le piège de l’excès de confiance, se croyant trop loin devant la concurrence. de le considérer comme une menace.

Par souci de saine concurrence entre lui-même et Microsoft, j’espère vraiment que ces derniers développements sont le résultat d’une simple mauvaise communication et que le manque d’informations officielles pour PlayStation 5 n’est pas le signe troublant que nous sommes amenés à croire. Surveillez cet endroit.