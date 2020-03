PlayStation 5: si c’est le prix final de la console, ce sera très bon marché

Au fur et à mesure que l’année avance et que nous n’avons toujours pas regardé la nouvelle PlayStation 5, pour l’instant nous nous contenterions de connaître le prix de la nouvelle console Sony. Et il semble que le prix final a été filtré par un fournisseur canadienEt si cette information est vraie, ce sera un prix relativement bon marché.

Selon le fournisseur canadien Play N, le prix final de la PlayStation 5 sera de 600 dollars canadiens, c’est-à-dire environ 400 USD et 10 000 MXN. Cela signifie que le prix de la nouvelle console Sony serait le même que le prix de la PlayStation 4 lors de sa sortie en 2013. L’estimation la plus largement acceptée dans la communauté et parmi les analystes est que la PS5 coûtera environ 500 $, donc cette fuite serait une surprise si elle était vraie.

D’un autre côté, il semble peu probable que cette rumeur soit vraie. Le fournisseur accepte déjà les préventes pour la console pour ce prix, mais cela ne peut qu’indiquer qu’il s’agit du prix minimum estimé, car il n’y a aucun moyen que cela coûte moins cher. Mettre ce coût pour le moment sur la console garantit seulement que c’est un prix que la PS5 ne peut pas baisser. De plus, plusieurs choses ont entravé la production de la console, comme la pandémie de coronavirus.

D’un autre côté, c’est également un argument contre cette fuite qu’un grand fournisseur n’a pas révélé le prix final de la PS5, comme Amazon.

Pour l’instant, nous espérons seulement que si ce n’est pas le prix final, au moins il n’augmentera pas autant par rapport à celui-ci. Bien qu’après tout il soit toujours à la disposition de Sony pour modifier le coût de sa nouvelle console en fonction de multiples conditions et facteurs.

