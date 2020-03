Plaza Sesamo enseigne à vos enfants la meilleure façon de lutter contre le coronavirus | Instagram

Les personnages du populaire programme Plaza Sesamo, Elmo, Coq y Lucas mange des cookies, devenez le meilleur allié des parents dans cette quarantaine, car ils éduquent vos enfants sur la meilleure façon de lutter contre la coronavirus.

Certains des personnages célèbres, Coq Elmo y Lucas mange des cookies ils se donnent la tâche d’aider à l’éducation des enfants en les gardant en sécurité en leur donnant le meilleur recommandations pour les protéger pendant la pandémie de coronavirus.

Vous pouvez voir avec le petit que les marionnettes bien-aimées du spectacle populaire Place Sesamo Ils apparaîtront dans quatre publicités animées dans lesquelles ils rappelleront certaines des recommandations aux jeunes adeptes pour être plus prudents.

Le personnage de Plaza Sesamo ordonne le “lavage des mains”. SesameStreet.org/caring

Le principal conseil est de faire attention lors du “lavage des mains” ou des “éternuements”.

Même le plus petit Vous trouverez des conseils très drôles au rythme de quelques mélodies qu’ils ont adaptées pour qu’à la maison ils gardent les mesures de hygiène.

Un exemple, la chanson “Bushy Brush”, une des chansons caractéristiques de Elmo Pour se souvenir de l’importante habitude de se brosser les dents, elle a été mise à jour les mains.

Quant au caractère de Coq, apparaît dans une autre des 30 secondes et rappelle aux petits de «se laver les mains» après avoir fait une activité, que ce soit en mangeant, en jouant ou en utilisant les toilettes.

Il convient de mentionner que ce nouveau contenu sur le site Web SesameStreet.org/caring fait partie de la nouvelle initiative lancée la semaine dernière par Atelier sur le sésame prenant soin les uns des autres, afin d’aider les familles à maintenir leur santé physique et mentale pendant la crise sanitaire actuelle.

Ce projet passe généralement de messages optimistes à les activités d’apprentissage de la lecture, des mathématiques et des sciences.

Ces publicités peuvent être appréciées dans le monde entier dans 19 langues grâce à des partenaires comme HBO, PBS Kids, YouTube et Ad Council.

Selon le rapport, ce sera un support aux parents et aux familles en général.

Alors que les familles du monde entier s’adaptent à leurs nouvelles réalités, les parents et les tuteurs cherchent de l’aide pour créer de nouvelles routines, rester en bonne santé et favoriser l’apprentissage à la maison pendant que les petits ne sont pas scolarisés », a déclaré la Dre Rosemarie Truglio, vice-présidente. contenu senior à Sesame Workshop.

Ils prévoient également plus de contenu sur ces sujets disponibles afin que les parents et les tuteurs aient plus les ressources dans la création de routines, en plus de motiver l’apprentissage par le jeu et la gestion de l’anxiété.

De la même manière les épisodes de Rue Sésame sera diffusé via les stations HBO et PBS ainsi que le flux en direct de PBS Kids eux-mêmes offrant des chapitres gratuits à la demande de “Sesame Street, en plus d’inclure 110 livres numérique gratuit deRue Sésame», Sur les principales plateformes de lecture en ligne.

.