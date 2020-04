Plongez dans le monde étrange des jeux vidéo d’horreur créés par des fans

Depuis l’aube du jeu, les titres basés sur des adresses IP préexistantes ont misé sur la popularité des franchises célèbres afin de stimuler les ventes et d’attirer des fans qui ne l’avaient peut-être pas été auparavant. Malheureusement, des années de problèmes de contrôle de la qualité et d’accaparements précipités ont entaché la perception du public des jeux sous licence, et à l’exception de quelques titres en ligne récents et du caractère DLC occasionnel, les jours des adaptations de jeux vidéo pour presque toutes les sorties théâtrales majeures sont derrière nous maintenant.

Cependant, le jeu ne se limite pas aux versions AAA et aux grands éditeurs, alors aujourd’hui, j’aimerais discuter du monde étrange des jeux de fans d’horreur et de la façon dont ils ont contribué à maintenir les franchises en vie par pure passion pour leur matériel source effrayant. . Ces jeux ne sont peut-être pas aussi impressionnants que les productions sous licence officielle, et leur légalité est parfois douteuse, mais il y a certainement quelque chose à dire au sujet des fans qui se réunissent pour célébrer leurs histoires et personnages préférés sans réelle attente de gloire et de fortune.

Dans un monde où des éditeurs comme Konami maltraitent à plusieurs reprises les franchises bien-aimées (même en dehors du genre de l’horreur), il est réconfortant de voir les fans se regrouper et produire des titres expérimentaux selon leurs propres termes. Par exemple, les séries Silent Hill et Resident Evil proposent toutes sortes de projets de fans qui tentent de raviver le charme des jeux précédents pour une nouvelle génération. Un simple coup d’œil à cet énorme arriéré de jeux non officiels permet de comprendre facilement l’impact culturel de ces histoires interactives.

De Resident Evil: Crossfire (une lettre d’amour de fabrication brésilienne aux jeux RE originaux) pour Soundless Mountain 2 (un remake rétro de Silent Hill 2 plus ou moins dans le style d’un titre NES), il existe d’innombrables versions originales de ces franchises, dont certaines sont encore plus divertissantes que les versions officielles. Sans entraves par les projections financières ou l’ingérence des entreprises, ces jeux peuvent prendre plus de risques, compensant généralement leur janky-ness générale et leur manque de budget approprié avec une créativité pure.

Enfer, si vous plongez dans la scène de modding de presque toutes les versions majeures, vous êtes sûr de trouver des projets qui tentent de convertir le jeu original en une expérience d’horreur. J’admire le travail acharné et le dévouement qu’il a fallu pour recréer la ville de Silent Hill en Minecraft’s blocs graphiques et tous ceux qui ont joué Cri d’effroi (un jeu autonome gratuit construit au-dessus de Half Life 2) peut attester de la façon dont les mods correctement développés peuvent transformer un jeu en quelque chose de complètement nouveau.

Bien sûr, ces projets passionnés ne se limitent pas à recréer la gloire des franchises de jeux vidéo existantes, car les films d’horreur bénéficient également du traitement des jeux de fans depuis des années. Le plus grand exemple de cela réside dans l’océan en ligne des jeux flash basés sur un navigateur. Avec l’essor d’Internet facilement accessible et de logiciels conviviaux dans les années 2000, il y a eu une explosion de jeux de navigateur créés par des fans avec des personnages et des emplacements sous licence juste pour l’enfer.

Afro-Ninja Productions (dirigé par Shawn Tanner, développeur de Soda Dungeon) était en fait responsable de deux de mes favoris personnels de ces étranges titres Internet, à savoir S’échapper du Camp Crystal Lake et Échapper à Elm Street. Naturellement, il s’agissait d’adaptations interactives des franchises Vendredi 13 et A Nightmare on Elm Street, en s’inspirant des titres NES que nous avons couverts dans un article précédent. Malgré les ressources limitées, Shawn a conçu des aventures de type pointer-cliquer divertissantes (bien que quelque peu brèves) qui sont devenues très populaires à une époque où ces personnages étaient absents des jeux traditionnels.

Bien sûr, il existe plusieurs autres productions de fans basées sur le flash, et bien que la qualité de ces jeux puisse varier, leur existence même témoigne à quel point ces histoires et personnages signifient pour les gens. Au-delà du monde des jeux flash, cependant, il y avait aussi des projets téléchargeables plus ambitieux comme Hur4c4n StudioEst tristement célèbre Terrordrome. S’il y a jamais eu un crossover qui méritait une licence officielle, c’était bien celui-ci! Avec tout le monde de Pumpkinhead à Herbert West, Terrordrome est à la fois un jeu de combat compétent et une lettre d’amour au genre horreur, sans parler de l’un des projets les plus impressionnants présentés dans cet article.

Je me souviens avoir partagé les premières versions du jeu avec des amis au lycée (le jeu a pris 9 ans), souhaitant toujours que le projet soit repris par un développeur de jeu plus grand afin que nous puissions opposer Chucky contre Ghostface sur des consoles au lieu d’un buggy. Fichiers .exe.

Évidemment, il existe un nombre infini de raisons juridiques pour lesquelles une version sous licence officielle de Terrodrome ne pourrait jamais décoller, mais c’est toujours une expérience amusante à laquelle je reviens de temps en temps lorsque des amis viennent. Heureusement, Hur4c4n Studios n’a pas abandonné les combattants d’horreur, car ils ont travaillé sur un tout nouveau jeu Terrordrome comprenant des personnages du domaine public et des idées originales. Si c’est même à moitié aussi amusant que l’original, cela vaut la peine de garder un œil.

Dans un autre exemple de fan-games aboutissant à des franchises originales plus tard, Pig Farmer Games (désormais rebaptisé sensation indé Combo de marionnettes) a atteint la notoriété en 2013 après la publication d’un Halloween fan-style inspiré des classiques de survie-horreur des années 90. Doté d’une esthétique inspirée de VHS et de commandes de réservoir précises, le jeu ressemblait et jouait en fait comme un vrai titre PS1 adaptant le slasher par excellence de John Carpenter. Bien que le jeu ait depuis été refait Babysitter Bloodbath en raison des manigances des droits d’auteur, c’est toujours une expérience d’horreur incontournable pour les fans de la filmographie de Carpenter et de l’horreur de survie en général. De plus, si vous aimez ce petit jeu horrible, Puppet Combo propose des jeux d’horreur d’inspiration rétro de qualité depuis un certain temps maintenant, donc je vous recommande de consulter leur site officiel.

Bien que la légalité de certains de ces projets soit toujours en suspens, je serai toujours du côté des développeurs indépendants qui souhaitent exprimer leur amour pour les adresses IP existantes et sortir sur une branche pour créer quelque chose par les fans, pour les fans . Il est vraiment dommage que beaucoup de ces projets finissent par être abandonnés en raison de la pression des titulaires du droit d’auteur d’origine, mais il existe de rares cas où le contraire peut se produire. IllFonic«S vendredi 13 était à l’origine censé être un hommage hors marque à la franchise F13 jusqu’à ce qu’ils réussissent à impressionner le producteur Sean S. Cunningham. Avec son soutien, ils ont mis à niveau le projet vers une adaptation sous licence officielle (sans parler du succès incroyable).

Bien sûr, il existe des tonnes d’autres grands projets de fans (comme ces Rom-Hacks qui tentent d’adapter le célèbre «jeu maudit» CreepyPastas), et cet article n’est en aucun cas une rétrospective complète sur l’histoire (ou l’état actuel) de des jeux de fan d’horreur, mais je voudrais y voir une introduction pour les gens qui veulent explorer un côté plus obscur du jeu.

En attendant, n’oubliez pas de nous parler de vos propres jeux de fans préférés dans les commentaires, car le but de ces projets est de les partager avec d’autres fans. Quant à moi, je pense que je vais essayer de nouveau Terrordrome, et voir si je peux enfin battre le mode histoire avec Candyman…