Plongez vos dents dans la dernière bande-annonce “Dracula” [Video]

Des créateurs de «Sherlock», Claes Bang (The Girl in the Spider’s Web) joue le rôle principal «Dracula» dans une toute nouvelle mini-série inspirée du roman classique de Bram Stoker.

Nous avons la bande-annonce finale de la série, une coproduction Netflix / BBC qui consistera en trois épisodes de 90 minutes. Il semble avoir tout, de la romance à tout le sang que vous pouvez gérer.

Au Royaume-Uni, le plaisir sanglant a commencé le Nouvel An sur BBC One. Netflix mordra dans “Dracula” demain, le 4 janvier.

«Le sang est tout ce dont vous avez besoin. Ce n’est que dans le sang que nous trouvons la vérité… »