“Plus ambitieux, puissant et avec beaucoup de morts”

La première série espagnole Netflix atteint son résultat final. L’entreprise et Bambú Producciones ont déjà présenté la première partie de la cinquième et dernière saison de «Las chicas del cable», fiction avec Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa et Ana Fernández, qui dit désormais au revoir pour toujours. Lors d’une réunion avec les médias à laquelle Teresa Fernández-Valdés, productrice exécutive du même, a également participé, certains des principaux visages du projet ont donné les clés de ce que nous verrons dans la dernière saison et avons fait le bilan de ces quatre saisons dans lequel tous ont travaillé ensemble.

Ana Fernández, Blanca Suárez et Nadia de Santiago

Ainsi est née «Cable Girls»

Fernández-Valdés a expliqué que le projet est né à la suite d’une demande de la plateforme elle-même, qui ils recherchaient une “fiction de corail, mettant en vedette plusieurs filles et destinée à un grand public (…) nous avons présenté plusieurs projets et en moins d’une journée, ils ont voulu produire cela “. Le conseil a dit qu’à Bambú” nous voulions raconter l’histoire de différentes femmes avec des profils et des conditions différentes. Notre idée était de faire le portrait de filles courageuses et d’enseigner la leçon qu’ensemble tout peut être fait“Avec ce projet, la société de production travaillait sur Netflix, ce qui signifiait un changement complet d’approche de la production télévisuelle.”Ils ont cassé la planche (…) ils voulaient faire les choses en grand, ils croient que nous avions de bonnes idées mais nous n’avions besoin que d’argent “, a expliqué le conseil d’administration, qui a avoué que” la seule chose que j’envie est le portfolio car le talent que nous avons. ” “Nous avons découvert l’industrie américaine et faire un contenu qui voyagera dans 180 pays”, a ajouté.

“Nous avons beaucoup appris du féminisme”

La présentatrice de l’événement, Charo Izquierdo (groupe Zeta), n’a pas perdu l’occasion de donner son point de vue en tant que spectateur. Considérez qu’il s’agit “une série depuis trois générations” et qui met l’accent sur “l’indépendance et l’autonomisation des femmes”: “Quand vous regardez la série et pensez à comment nous sommes maintenant, vous vous rendez compte qu’au fond nous nous sommes beaucoup améliorés mais nous n’avons pas tout gagné du terrain.” Précisément, Nadia de Santiago et Blanca Suárez sont d’accord avec cela et ont voulu montrer leur appréciation de pouvoir faire partie de ce projet. “J’ai appris beaucoup plus que le féminisme … et j’ai été beaucoup plus consciente du grand changement que les femmes ont connu”, a confié l’interprète, alors que Suarez a particulièrement apprécié l’opportunité d’avoir pu incarner ces personnages: “Le vivre dans notre peau a été impressionnant.”

Blanca Suárez, Ana Fernández et Nadia de Santiago

La guerre civile, protagoniste

Dans cette dernière étape, la Guerre civile sera le protagoniste et c’est quelque chose que Fernández-Valdés a voulu influencer dans la présentation. Il a expliqué que montrer ce conflit de guerre subi dans notre pays a été un défi et un grand effort pour toute l’équipe, en raison du nombre de chiffres et des effets spéciaux qui ont été nécessaires. Elle est convaincue que c’était une question nécessaire à discuter malgré le fait que dans notre pays elle continue à “soulever des cloques”, bien qu’il ait expliqué que “nous l’avons fait d’une manière élégante (…) les gens comprendront ce qui s’est passé sans s’y plonger pleinement”. Cela a ajouté que dans ces dix derniers épisodes, nous verrons “dépeint comme un Madrid en guerre, qui a beaucoup changé”.

Fier de l’intrigue d’Oscar

Dans ce contexte, la nouvelle perspective que vivra Óscar sera également racontée, qui dans cette nouvelle étape doit retourner s’habiller en femme pour éviter de mourir. “Tout le monde a beaucoup connecté avec ce personnage et le fera maintenant (…) dans la guerre civile, les personnes transgenres ont été rejetées et c’est pourquoi nous le verrons à nouveau s’habiller en femme, même si tout le monde continue de l’appeler Oscar et de le voir comme ça (…) tout le monde comprendra qu’il reste le même parce que nous avons tous voyagé avec lui, nous avons partagé son processus avec lui ”, a-t-il déclaré. a affirmé la directive, qui se réjouit de la manière dont ce sujet a été décrit dans la fiction. “C’est l’une de nos grandes réalisations dans cette série”, a-t-il ajouté à ce sujet. C’est quelque chose sur lequel Ana a accepté Fernández, dont le personnage a une relation avec Polvorosa: “Je suis fier de la façon dont nous avons traité notre complot avec Ana Polvorosa. Il n’a pas été sexuel, il est traité depuis la tendresse. C’est ce que j’aimais le plus avec Carlota. “

Teresa Fernández-Valdés, Ana Fernández, Blanca Suárez et Nadia de Santiago

Nous clôturons la série fièrement

Pour toute l’équipe, cette série a signifié un “avant et après”, et tout le monde est très fier de son travail car il a pu tout faire au cours de ces cinq saisons. Blanca Suarez a expliqué que face à une fiction si différente de tout ce qui avait été fait jusqu’à présent, cela signifiait “une très grande responsabilité et des incertitudes”. “C’est une série que nous clôturons fièrement, dans laquelle nous avons laissé notre peau”. Pour sa part, Ana Fernández a admis qu’il s’agissait d’une série de tournages très compliquée: “Toute l’équipe est des gens spectaculaires, nous avons fait beaucoup d’efforts”, et elle a apprécié la grande union que toutes les filles ont eu cette fois.

“Plus audacieux, ambitieux et gros”

La décision de le terminer a maintenant coûté cher à toute l’équipe. “Il y a eu une réunion de toute l’équipe et de Netflix pour en discuter … et toutes les actrices ont exigé que si nous continuions à faire la série c’était avec de nouveaux conflits, sans tourner la même roue (…) c’est pourquoi dans cette dernière saison nous avons secoué et sommes allés à la guerre civile (…) nous avons voulu les replacer dans un autre contexte, qui a vraiment souffert. “Cette cinquième saison comporte dix épisodes divisés en deux parties et comme l’a remarqué Valdés, c’est une saison “très puissante”. “Elle est audacieuse, ambitieuse et plus grande. Maintenant, les filles du câble ne sont pas si filles, ce sont des femmes très courageuses”. Le chef de la fiction a également déclaré que “nous avons osé tout (…) beaucoup de gens vont mourir cette saison”.

