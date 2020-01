Plus audacieux que jamais! Voir la photo la plus controversée d’Anuel AA et Karol G

Wow quelle fureur! Karol G et Anuel AA font cela et sont photographiés

3 janvier 202020: 47 h

La parade nuptiale des chanteurs Karol G et Anuel AA, est devenue le boom de l’industrie musicale internationale. Malgré le fait que leur relation soit connue récemment, leur amour les a tous deux vêtus! Et il est devenu de plus en plus fort.

Le couple ne perd pas de temps pour être tout à fait amoureux, en fait les chanteurs urbains ne perdent jamais de temps, pour faire remonter leur sensation de chaleur, partout et sur scène.

Dans l’image, Anuel AA apparaît touchant une partie du corps de sa petite amie bien-aimée, alors qu’elle est amoureuse, touche sa poitrine de manière ardente et ses yeux pénétrants sont dirigés vers la caméra.

Karol G était totalement audacieuse vêtue d’un cuir rouge sang et d’une chaîne qui pendait à sa taille, tandis que ses cheveux jouaient également un rôle important, tandis qu’Anuel était hypnotisé Tout comme nous!

Ces grands personnages avec de grandes personnalités et des qualités impulsives et débridées, ont fait de leurs adeptes les premiers enquêteurs de leur vie, et conscients de tout événement, comment ne pas le faire!

