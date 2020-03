Plus de 10 000 décès par coronavirus dans le monde

Madrid.— Le nombre de morts du nouveau coronavirus COVID-19 a atteint un total de 10 284 ce vendredi, tandis que les cas confirmés de contagion se chiffraient à 243 162 dans le monde.

Au cours des dernières heures, le nombre de décès et de nouvelles infections dans le monde a augmenté, notamment en Espagne, qui est devenue le quatrième pays à enregistrer plus de 1 000 décès, après la Chine, l’Italie et l’Iran.

Selon le ministère espagnol de la Santé, 1 002 personnes sont décédées et 1 588 patients se sont rétablis, mais 19 998 cas de coronavirus ont été détectés, a rapporté le réseau RTVE.

Les chiffres représentent une augmentation de 235 décès sur une période de 24 heures (30 pour cent de plus), tandis que les nouveaux cas ont augmenté de 2883, à un taux quotidien de 16,5 pour cent, un chiffre inférieur à celui des derniers jours.

L’Espagne dépasse ainsi le taux de mortalité de l’Italie qui, le même jour du foyer (18), a enregistré 827 décès. L’Italie reste le pays avec le plus grand nombre de décès enregistrés après avoir dépassé la Chine jeudi, avec 3 045 décès au total.

Alors que les décès et les infections reculent en Chine, la propagation du coronavirus dans le reste du monde dépasse déjà 243 000 personnes infectées dans 169 pays.

Pour en savoir plus: La Chine teste le vaccin contre le coronavirus

En Europe, qui a décrété la fermeture de ses frontières pendant 30 jours pour contenir le virus, l’Italie est le premier pays avec le plus grand nombre de cas et le deuxième au monde, suivi par l’Espagne, deuxième au niveau européen et quatrième à l’échelle mondiale.

En Allemagne, le nombre d’infections à coronavirus a augmenté au cours des dernières 24 heures de 2 958 à 13 957, et le nombre de décès s’élève à 31, onze de plus qu’il y a un jour, selon l’agence gouvernementale fédérale, le Robert Koch Institute (RKI) pour la virologie.

Le président de la RKI, Lothar Wieler, a parlé de “croissance exponentielle” et a précisé que l’incidence au niveau fédéral était de 17 infections pour 100 000 habitants, avec des différences régionales évidentes, ce qui est courant dans toute épidémie, a-t-il déclaré selon le Deutsche Welle.

De leur côté, les autorités sanitaires iraniennes ont annoncé 149 nouveaux décès dus à la maladie du coronavirus, portant le nombre officiel de décès dans le pays à 1 433, l’un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. (ntx)

