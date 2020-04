Plus de 130 détenus testés positifs pour le COVID-19 dans la plus grande prison du Colorado

138 des 473 détenus ont été testés positifs pour Covid-19 dans la plus grande prison du Colorado.



Le système carcéral continue d’être frappé par la pandémie. Selon un rapport du Denver Post, au moins 138 détenus de la plus grande prison du Colorado, Sterling Correctional Facility, ont été testés positifs pour Covid-19.

Le département des services correctionnels du Colorado a testé 473 détenus mercredi et 255 résultats ont été rendus vendredi midi. En plus des diagnostics positifs, 104 étaient négatifs, tandis que 12 résultats n’étaient pas concluants et un résultat n’était pas satisfaisant. Le Département des services correctionnels du Colorado a commencé les tests approfondis après que huit détenus ont été testés positifs.

“Compte tenu de la nature insidieuse de ce virus, nous avions soupçonné qu’en dépit d’un nombre relativement faible de détenus présentant des symptômes, le nombre de résultats positifs était potentiellement beaucoup plus élevé”, a déclaré le directeur exécutif du département des Services correctionnels, Dean Williams, dans un communiqué de presse. «C’est exactement la raison pour laquelle nous avons effectué ce test à grande échelle, afin de pouvoir continuer à isoler, surveiller et traiter tous les détenus qui étaient positifs et essayer d’atténuer la propagation à d’autres à l’intérieur de l’établissement.»

L’installation est fermée depuis le 14 avril pour empêcher la propagation du coronavirus. Cela signifie que les détenus prennent leurs repas dans les cellules et ne peuvent quitter leur cellule que pour prendre une douche ou utiliser les toilettes. Pendant ce temps, le personnel et les détenus doivent porter des masques et les détenus du côté est de la prison font vérifier leur température deux fois par jour, selon le département.

