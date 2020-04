Plus de 2 millions d’infections dans le monde

UE.- Le monde a dépassé 2 millions d’infections confirmé par le coronavirus ce mercredi et on estime que le chiffre va augmenter dans les prochaines heures.

Les États-Unis sont en première ligne de la crise avec 609 000 995 infections, suivie de l’Espagne avec 177 633 et de l’Italie avec 162 488.

New York est la ville la plus touchée au monde avec environ 203 000 377 cas positifs de coronavirus et environ 8 000 décès.

Suivez la carte virtuelle ici …

Sur l’ensemble des 2 millions d’infections confirmées dans le monde, 128 886 personnes sont décédées, en Italie environ 21 000 67 et en Espagne 18 000 500, les deux pays les plus touchés après les États-Unis.

La carte et le nombre de Université Johns Hopkins sur Covid-19 Il a expliqué que les États-Unis sont devenus le nombril de la crise avec 24 429 morts, 601 472 cas positifs et 43 482 patients récupérés.

