Plus de 347 000 emplois ont été perdus en raison de COVID-19

Mexico.- Le sénateur de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, a proposé que l’assurance-chômage soit appliquée pour soutenir les personnes qui ont commencé à perdre leur emploi et avec l’application imminente de la phase trois pour faire face à COVID-19.

Il a qualifié les perspectives d’emploi de préoccupantes dans les semaines à venir à cause du virus et a déclaré que, malheureusement, c’est une réalité à laquelle il faut se préparer.

Gómez Urrutia a souligné que malgré le fait que le gouvernement fédéral ait lancé les premières actions en faveur des PME, celles-ci pourraient être insuffisantes pour préserver les sources d’emploi.

Le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale a regretté que du 13 mars au 6 avril, plus de 347 000 emplois aient été perdus à la suite du premier impact du virus.

Il a rappelé que lors de la crise de 95, avec Ernesto Zedillo, 800 000 emplois formels ont été supprimés et qu’en 2009 avec Felipe Calderón, ils étaient estimés à 550 000.

Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, la plupart des employés qui ont quitté leurs activités sans payer de salaire ont été embauchés par le biais de l’externalisation, et il n’a pas exclu que bon nombre de ces entreprises soient les mêmes que celles de décembre dernier qui ont licencié plus de 700 000 n’atteignent pas leurs prestations de fin d’année.

Il a souligné l’importance de réglementer la sous-traitance, qui n’a pas pu progresser car il y a encore des législateurs qui s’y opposent, et avec lesquels les droits des travailleurs seraient garantis dans ce type de circonstances.

Le chef du secteur minier et président de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) a souligné que l’un des grands défis à la fois au Mexique et dans la plupart des pays est la réactivation économique et la préservation de l’emploi à court terme, car il est prévu que La crise du COVID-19 fera disparaître 6,7% des heures de travail au deuxième trimestre 2020, soit 195 millions de travailleurs à temps plein, selon un rapport de l’ONU.

Gómez Urrutia a déclaré que l’organisation internationale elle-même indique qu’il existe un risque élevé que d’ici la fin de l’année, ce chiffre soit nettement supérieur aux prévisions initiales de l’OIT de 25 millions de chômeurs, ce qui témoigne de l’ampleur du problème qui pourrait être à la porte.

Par conséquent, il a estimé nécessaire de considérer cette assurance comme un moyen d’atténuer le manque de revenus des travailleurs licenciés ou renvoyés chez eux sans aucun paiement.

Il a rappelé que plusieurs pays ont cet instrument, comme les États-Unis et le Canada, et même Mexico.