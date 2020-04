Plus de 370 000 ont récupéré du coronavirus dans le monde

Partout dans le monde, les gens guérissent

On estime qu’un tiers de la population mondiale est confinée à son domicile par la mise en quarantaine des différents gouvernements des différents pays où le coronavirus est arrivé.

Être sur Internet pendant si longtemps, en raison de la quarantaine, peut donner l’impression que tout est négatif ces jours-ci avec le coronavirus. Être isolé, loin de sa famille et de ses amis peut nous faire penser que rien ne va, sachant même que nous faisons notre part pour éviter la contagion.

Se concentrer sur les aspects négatifs peut nous priver de reconnaître les bonnes choses qui se produisent comme le fait que plus de 370 000 personnes se sont déjà rétablies du coronavirus et que beaucoup d’entre elles ont même été hospitalisées.

Selon le rapport recueilli par tous les gouvernements, le chiffre au moment de la rédaction de la note est de 372 428 et, tout comme le nombre d’infections peut être plus élevé, les spécialistes affirment que les cas de personnes en bonne santé peuvent être jusqu’à 2 ou 3 fois plus importants.

Le taux de récupération le plus élevé vient de la Chine elle-même, épicentre des infections à COVID-19 avec plus de 77 000 patients en bonne santé, suivie par l’Espagne avec 55 000 et l’Italie avec 30 000.

Il est vrai que le nombre de morts a été supérieur à 100 000 dans le monde, mais parfois se concentrer uniquement sur ce nombre nous distrait de voir que le taux de récupération dépasse celui des décès près de 4 fois plus.

Tant que nous faisons ce que nous devons faire chez nous, en protégeant nos proches et en suivant les lignes directrices de la distanciation sociale, nous pouvons faire preuve de gratitude pour tous ceux qui travaillent en première ligne contre le coronavirus: Des médecins qui risquent leur vie pour sauver la vie des autres.

Partager la bonne nouvelle en ces temps aide plus de gens à voir la lumière dans toute cette obscurité.

