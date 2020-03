Plus de 50% des familles américaines avec enfants sont abonnées à Disney +

Cela fait un peu plus de 4 mois que Disney + a été lancé aux États-Unis et, selon la société d’études de marché britannique Ampere Analysis, jusqu’à 50% des utilisateurs d’Internet aux États-Unis avec des enfants de moins de 10 ans dans leur foyer sont déjà abonnés.

Ampere Analysis a déclaré que ses résultats montrent que Disney + a «réussi de manière disproportionnée à impliquer les principaux publics sur son marché domestique».

Ce rapport indique également que 41% des abonnés sont âgés de 18 à 24 ans, attirés par des contenus tels que Star Wars: The Mandalorian et les films Marvel. Alors que 55% des abonnés ont des enfants.

«Les derniers chiffres de notre tracker média grand public indiquent un début très prometteur pour Disney +, avec succès dans la conversion de ses deux publics cibles les plus importants. Il sera désormais essentiel pour Disney de s’assurer qu’il conserve ces clients avec un mélange de nouveaux originaux Disney + et de nouveaux titres de films. De plus, bien qu’il y ait encore de la place pour la croissance parmi les deux principaux groupes démographiques, il sera impératif pour Disney + à plus long terme d’élargir son offre de contenu pour plaire à un public plus large. »

Minal Modha, responsable de la recherche auprès des consommateurs d’Ampere.

Aux résultats trimestriels des investisseurs du mois dernier, Disney a confirmé qu’ils comptaient 28 millions d’abonnés. Ce nombre augmentera lors du lancement de Disney + dans de nombreux pays européens le 24 mars.

Source – date limite

