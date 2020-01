Plus de 600 plongeurs ont battu le record du monde du nettoyage sous l’eau

Ce groupe de plongeurs a réussi à retirer des centaines de kilos de déchets de la mer.

633 plongeurs ils ont mis leurs combinaisons, leur équipement et leurs réservoirs d’oxygène pour devenir le le plus grand groupe de personnes pour effectuer un nettoyage sous l’eau.

Ce groupe de plongeurs s’est réuni près du quai de pêche international de Deerfield Beach en Floride. Ils ont dû rester dans l’eau pendant au moins 15 minutes pour compter pour l’enregistrement.

Plus de 730 kilos ils ont été collectés sur le fond marin, bien que la quantité de déchets soit toujours comptée et il est calculé que le nettoyage aurait pu atteindre 1 400 kilos de déchets.

La ville de Deerfield aidera recycler et enlever les débris collectés et s’assurera que tout est éliminé correctement.

Des plongeurs sont venus de divers coins du monde tels que l’Europe et l’Amérique du Sud pour participer à l’événement annuel organisé par le magasin de plongée local Dixie Divers et Deerfield Beach Women’s Club. Cette fois, le nettoyage a commencé vers 9 heures. et Cela a duré environ deux heures.

Les déchets plastiques produits par l’homme sont devenus une menace majeure pour la conservation de l’environnement, surtout dans les océans. Selon les statistiques, environ 8 millions de tonnes de plastique sont jetées dans l’océan chaque année, un montant vraiment inquiétant.

Ce groupe de personnes a montré que si nous organisons, nous pouvons obtenir d’excellents résultats.

