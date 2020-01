Plus de 80 millions de personnes ont regardé 6 souterrains en quatre semaines

Netflix a toujours été à la fois assez sélectif et secret lorsqu’il s’agit de publier des chiffres de visionnage pour leur contenu original, ce qui n’est pas surprenant car ils n’y sont pas vraiment obligés. Le géant du streaming ne va pas exactement faire savoir à tout le monde qu’un de leurs films ou émissions de télévision s’est avéré être une déception, mais il est également plus qu’heureux de révéler les données lorsqu’il a produit un véritable succès local.

Avec des milliards dépensés chaque année pour augmenter leur production, Netflix a déjà commencé à accaparer le marché des favoris de la saison des récompenses, et se dirige maintenant massivement vers le jeu à succès. David Ayer’s Bright était leur première tentative de superproduction de style studio, mais le projet original le plus prestigieux et le plus cher à ce jour est sans aucun doute celui de Michael Bay. 6 Métro.

Non seulement Netflix a embauché l’un des cinéastes les plus connus et les plus chers d’Hollywood, mais ils ont également recruté l’une des plus grandes stars de cinéma du monde à Ryan Reynolds et ont remis au duo un budget de 150 millions de dollars pour créer le genre d’action contre les accidents de voiture. spectaculaires sur lesquels l’homme derrière The Rock, Armageddon et Bad Boys a bâti toute sa carrière. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait, avec 6 Underground qui suscitent généralement des critiques négatives de la part des critiques, mais qui se révèlent néanmoins incroyablement populaires auprès des abonnés.

Dans une récente annonce de données d’audience, Netflix a révélé que 83 millions de ménages ont regardé 6 Underground au cours des quatre premières semaines de sa disponibilité, mais il y a un hic. Ces chiffres incluent tous ceux qui ont regardé au moins deux minutes du film, donc même si quelqu’un ne s’est pas soucié de la première scène et a ensuite décidé de regarder autre chose, ils sont toujours inclus dans ces chiffres.

Cela étant dit, la grande majorité des gens auraient su exactement dans quoi ils s’embarquaient lorsqu’ils avaient décidé de charger un film de Michael Bay, il n’y a donc aucun doute que 6 Métro aura accumulé beaucoup de téléspectateurs qui ont regardé du début à la fin, ce qui augure bien pour la suite déjà en développement.