Plus de célébrités annoncées pour «The Disney Family Singalong»

Disney a annoncé plus de détails sur l’arrivée de plus de célébrités dans «The Disney Family Singalong», organisé par Ryan Seacrest, pour une nuit de magie et de musique sur JEUDI 16 AVRIL (20 h 00-21 h 00 HAE), sur ABC. Aucune version de Disney + n’a encore été confirmée, mais elle sera probablement similaire à la façon dont l’événement en direct «Little Mermaid» a été ajouté à une date ultérieure.

L’événement national unique mettra en vedette des célébrités et leurs familles alors qu’ils prennent leurs chansons Disney préférées de chez eux. Ajout à la gamme étoilée d’invités de célébrités sont Ariana Grande, Demi Lovato, Alan Menken, Elle Fanning, Josh Groban, Darren Criss, Tori Kelly et Marcus Scribner; une performance épique de «Nous sommes tous ensemble» avec Kenny Ortega et ses amis de «High School Musical», «Descendants», «High School Musical: The Musical: The Series», «Zombies» et au-delà, y compris Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Raven-Symoné, Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Sarah Jeffery, Meg Donnelly, Milo Manheim, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio; et des apparitions surprises supplémentaires. De plus, James Monroe Iglehart et la Broadway Company de Disney “ALADDIN” se réuniront pour une interprétation envoûtante de “Friend Like Me”.

Les célébrités précédemment annoncées incluent Christina Aguilera, Erin Andrews, Bobby Bones, Michael Bublé, Kristin Chenoweth, Auliʻi Cravalho, Luke Evans, Jordan Fisher, Josh Gad, Derek Hough, Julianne Hough, Carrie Ann Inaba, Little Big Town, Donny Osmond, Thomas Rhett, Amber Riley, John Stamos et bien d’autres membres du portefeuille de The Walt Disney Company, notamment Walt Disney Studios, Walt Disney Television, Disney Music Group et Disney Theatrical Productions.

L’événement télévisé comprendra un échauffement vocal de Kristin Chenoweth, une introduction spéciale d’Elle Fanning et des performances tout au long de la soirée comprendront les éléments suivants:

“Un rêve est un souhait que votre cœur fait” – Demi Lovato et Michael Bublé

“Une cuillerée de sucre” – Little Big Town

“Sois notre invité” – Derek Hough et Hayley Erbert, avec une apparition spéciale de Julianne Hough

“Peux-tu sentir l’amour ce soir” – Christina Aguilera

“Couleurs du vent” – Tori Kelly

“Veux-tu construire un bonhomme de neige” – Thomas Rhett

“Ami comme moi” – James Monroe Iglehart avec Broadway Company de Disney «ALADDIN»

«Gaston» – Josh Gad, Luke Evans et Alan Menken

“Jusqu’où j’irai” – Auliʻi Cravalho

“Je ne dirai pas que je suis amoureux” – Ariana Grande

“Je veux être comme toi” – Darren Criss

“Je ferai de toi un homme” – Donny Osmond

“Le monde est petit” – John Stamos

“Laisser aller” – Amber Riley

“Les nécessité simple” – Erin Andrews, Bobby Bones, Carrie Ann Inaba et Marcus Scribner

“Sous la mer” – Jordan Fisher

“Je suis ton ami” – Josh Groban

Et une performance épique de “Nous sommes tous dans le même bateau” avec Kenny Ortega et ses amis de «High School Musical», «Descendants», «High School Musical: The Musical: The Series», «Zombies» et plus, notamment Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, KayCee Stroh, Raven-Symoné, Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Sarah Jeffery, Meg Donelly, Milo Manheim, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie, Matt Cornett, Dara Reneé, Julia Lester, Larry Saperstein, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Tik Tok Sensations Charli D’Amelio et Dixie D’Amelio, Chucky Klapow, Jared Murillo, Ro Malaga, Britt Stewart, Kim Klapow et Bayli Baker Thompson.

Avec un personnage animé pour guider les paroles à l’écran, le public, les familles, les colocataires et les proches peuvent suivre en parfaite harmonie avec leurs célébrités préférées en chantant des mélodies Disney bien-aimées.

Le Singalong surdimensionné vous est présenté par T-Mobile et State Farm. L’émission diffusera également des messages d’intérêt public avec des talents de toute la chaîne de télévision Walt Disney afin de sensibiliser le vaste réseau et les ressources de Feeding America aux personnes du pays qui se trouvent dans des circonstances inconnues et confrontées à la faim pour la première fois en raison de COVID-19. Les familles et les membres vulnérables de la communauté qui ont besoin d’aide peuvent visiter FeedingAmerica.org/FeedTheLove pour en savoir plus sur la réponse de Feeding America COVID-19 et comment trouver des banques alimentaires locales pour obtenir de l’aide.

