Plus de cinéastes et d’histoires «50 états de peur» révélés

Quibi a été lancé la semaine dernière et lundi dernier a vu la première de «50 états de peur», produit par horror great Sam Raimi.

Raimi a réalisé le premier épisode, “Le bras d’or”, qui a laissé Meagan moins impressionné (lire sa critique). Heureusement, “50 States of Fright” est une série d’anthologie, ce qui signifie de nouvelles histoires de réalisateurs variés.

Pour l’avenir, Bloody Disgusting a une ventilation des histoires qui seront racontées par la suite et par quels cinéastes, dont Juan des morts. Alejandro Brugués et le duo Blair Witch Project Eduardo Sánchez et Gregg Hale.

BOULE DE FICELLE (14 avril)

Dirigé par: Yoko Okumura

Avec: Ming-Na Wen, Karen Allen (Raiders of the Lost Ark, Scrooged)

Histoire par: Yoko Okumura & Mae Catt

Teleplay par: Mae Catt

Kansas Partie 1: «Une mère et sa fille s’arrêtent pour voir la plus grosse boule de ficelle du monde. Cela peut sembler ennuyeux. Mais cela attire vraiment la fille. »

Kansas Partie 2: «Susan se tourne vers les flics pour aider à retrouver Amelia. Il s’avère que la ville est plongée dans quelque chose de beaucoup plus sombre que prévu. »

Kansas Partie 3: «Il est temps de se rendre au centre de la conspiration. Susan creuse profondément pour tenter de sortir Amelia du danger. »

RIGOUREUX FAIBLE (20 avril)

Avec: James Ransone, Emily Hampshire

Dirigé par: Ryan Spindell

Écrit par: Ryan Spindell & Jacob Motz

Oregon Partie 1: “La taxidermie peut être un vrai tueur.”

Oregon, partie 2: “Certaines choses n’étaient pas censées être taxidermiées.”

ÎLE GREY CLOUD (22 avril)

Avec: Asa Butterfield, Alex Fitzalan

Écrit et réalisé par: Adam Schindler & Brian Netto

Minnesota, partie 1: «Quatre promesses de dons sont prêtes à savoir s’il s’agit de matériel Kappa. Mais ce rituel d’initiation est sur le point de devenir plus sombre que prévu. »

Minnesota Partie 2: «Les promesses libèrent une victime enchaînée et tentent de trouver de l’aide dans les bois. Peuvent-ils croire que ceux qu’ils trouveront seront de leur côté? »

Minnesota Partie 3: «Ce n’est pas une initiation fraternelle. Les promesses restantes se battent pour rester en vie alors que les villageois du nuage gris commencent à se rapprocher. »

DESTINO (27 avril)

Avec: Danay Garcia, Greyston Holt

Dirigé par: Alejandro Brugués (Juan des morts)

Histoire par: Eduardo Sánchez (Projet Blair Witch, V / H / S / 2, Lovely Molly, Exists)

Teleplay par: Gregg Hale (Projet Blair Witch, V / H / S / 2, Lovely Molly, Exists)

Floride, partie 1: «La police de Miami répond à un appel étrange concernant une chèvre volée. Leurs caméras corporelles et leur surveillance vidéo révèlent ce qui s’est passé lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux. »

Floride, partie 2: «Un secours arrive sur les lieux pour enquêter sur les officiers disparus. Ce qu’ils trouvent est horrible. Mais pour Vasquez, c’est aussi personnel. »

Floride, 3e partie: «Les officiers interrompent un ancien rituel. Vasquez se bat pour garder ses partenaires en vie mais la prise du mal est difficile à briser. »

Bloody Disgusting a également prévisualisé «Red Rum», réalisé par Daniel Goldhaber et écrit par Est un Mazzei, le duo derrière l’excellent CAM d’horreur indépendant.

Surveillez-en plus au fur et à mesure.