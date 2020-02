Plus de gens, plus de créatures: «Un endroit tranquille: partie II»

Le silence ne suffit pas.

John Krasinski«S Un endroit calme: Partie II s’étendra sur le monde du film 2018 le mois prochain, et aujourd’hui Paramount nous offre un nouveau teaser et une nouvelle vidéo de featurette.

Le teaser présente des images jamais vues dans les autres bandes-annonces et spots, tandis que la featurette vous rappelle tout ce que vous devez savoir et promet un «train en fuite» qui est «plus ambitieux» que le premier film, avec «plus de personnes et plus de créatures . “

Plus de créatures. Voilà ce que nous aimons entendre!

À la suite des événements meurtriers survenus à son domicile, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doivent maintenant faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’ils poursuivent leur combat pour la survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

La suite arrive en salles le 20 mars.