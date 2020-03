Plus de la moitié des Mexicains vivent quotidiennement

Mexico.- Tout comme l’avancée de la pandémie de Covid-19 au Mexique a duré trois mois, son évolution sera évaluée à partir de la semaine prochaine, afin de prendre de nouvelles décisions dans les meilleurs délais pour les personnes infectées et la protection de l’économie populaire et des finances publiques, a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador.

«N’oublions pas, il y a des pays où ils peuvent arrêter l’économie, car ils ont une économie formelle forte; nous, héritage du modèle néolibéral, nous avons laissé la moitié de la population vivante, survivant de l’économie informelle. »

Au Mexique, il y a une majorité, plus de la moitié de la population qui vit un jour et s’ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas et cette grande majorité est dans l’économie informelle, où les gens cherchent la vie comme ils peuvent, mais grâce à cette économie Informel, a-t-il dit, il n’y a pas eu de plus grande flambée de violence sociale et de violence au Mexique au cours des 36 dernières années, a-t-il déclaré.

À cet égard, a déclaré López Obrador, tout comme l’économie informelle était une soupape qui a réduit la pression de la flambée sociale, il en a été de même pour la migration des paysans qui, des États-Unis et d’autres pays, envoient des fonds pour plus de 36 milliards de pesos chaque année. . Et c’est précisément à cette époque du néolibéralisme que la migration des travailleurs mexicains s’est approfondie, a-t-il déclaré.

Cela peut vous intéresser Capitalinos va travailler en phase 2

«C’est pourquoi je dis que nos migrants sont des héros, qu’ils sont allés chercher la vie parce que toutes les options leur étaient fermées ici pendant la politique néolibérale; Et maintenant, dans ce paradoxe, ces migrants nous envoient 36 milliards de dollars par an, ce qui a beaucoup aidé pour que ce ne soit pas pire, que le Mexique ne soit pas un enfer. “

Mais c’était pour le peuple, car le gouvernement a annulé les possibilités et la mobilité sociale alors qu’avant le fils du paysan, le fils de l’ouvrier, le fils du commerçant pouvait avec travail, avec étude sortir, progrès, qui a été annulé tout au long de la période néolibéral, a-t-il commenté lors de la conférence de presse au Palais national.

En ce qui concerne le bouclier du gouvernement fédéral sur l’économie informelle parce que, comme les migrants, ils préféraient être productifs plutôt que militaires dans les rangs du crime, plutôt que de rejoindre les gangs du crime, ils ont décidé de chercher la vie de différentes manières.

Cela peut vous intéresser Baisse des ventes des petites entreprises

Il a affirmé que l’économie populaire sera protégée par des avantages pour les pauvres à travers des programmes de protection sociale avec des pensions pour les personnes âgées, des bourses pour les étudiants pauvres et les enfants handicapés. Deuxièmement, aux microentreprises familiales et soutien à l’économie informelle avec des prêts de 25 000 pesos aux petites entreprises, taqueros, chauffeurs de taxi, propriétaires d’ateliers, qui paieront mille pesos par mois pendant trois ans.

Seven24.mx

ebv