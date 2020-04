Plus de Mexicains ont ouvert la télévision pendant la pandémie de Covid-19

À l’époque de Covid-19 et de l’éloignement social, le monde est vu à travers un écran et de manière inattendue également à travers la télévision ouverte, comme à l’époque de In family with Chabelo (et ce n’est pas une blague). Selon la société de recherche et d’analyse d’audience Nielsen-Ibope, depuis que certaines personnes privilégiées au Mexique ont commencé à s’isoler à l’intérieur de leurs maisons pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus, open TV a amélioré leur nombre. La note a augmenté de 0,75 points. Les gens regardent des chaînes de télévision ouvertes! Sommes-nous si désespérés?

Selon le journal El Economista, les données recueillies par Nielsen-Ibope indiquent qu’au cours des deux dernières semaines, du 11 au 22 mars, il y a eu une augmentation de 1,5 million de téléspectateurs qui ont au moins regardé la télévision pendant 1 minute, entre midi et 18h00. “Cela a eu pour effet que le temps général visionné pour tout ce créneau horaire augmenterait de 9 minutes”, a indiqué le journal.

Mais cela signifie également que les services de streaming ne sont pas les seuls à bénéficier de la pandémie de coronavirus, mais aussi la télévision mexicaine. Les analyses ont également enregistré une augmentation de 2,24 points de note pour le total des personnes et de 3,63 points de note pour le total des ménages.

“Dans le monde, nous vivons dans une situation similaire. On estime que Covid-19 a confiné un peu plus de 3 000 millions de personnes à leur domicile, soit près d’un tiers de la population mondiale et notre pays ne fait pas exception. Bien que la progression de l’épidémie ait été étalée, notre pays est entré dans une phase officielle d’isolement depuis le 23 mars »nota la firme.

Parmi le public qui regarde la télévision la plus ouverte au Mexique ces jours-ci, il y a les femmes, avec 55,26%. 44,74% sont des hommes.

