Plus de rumeurs font surface concernant ‘Resident Evil 8’

Rappelez-vous que la rumeur impliquant Resident Evil 8 il y a quelques mois? Eh bien, Dusk Golem est à nouveau sur Twitter, cette fois apparemment vérifié par Video Games Chronicle. Même encore, tempérez vos attentes (et vos nombreux grains de sel).

Selon la fuite, Resident Evil 8 sortira sur les consoles actuelles et de prochaine génération l’année prochaine, et offrira une perspective à la première personne et un retour pour le protagoniste du jeu précédent, Ethan Winters. Cependant, le kicker est que le jeu était à l’origine Resident Evil Revelations 3 au début du développement. L’histoire raconte que RE8 allait à l’origine être dans des années, mais Capcom ne voulait pas d’un énorme fossé entre RE7 et RE8, de sorte que le titre a été mis de côté en faveur de Revelations 3 (qui était également en développement à l’époque) , et qui a été transformé en RE8.

De plus, comme Dusk Golem l’a mentionné il y a des mois, le jeu aura de nombreux départs narratifs et mécaniques pour la série. Ceux-ci incluent des segments d’hallucination et de folie, ainsi que des ennemis basés sur des créatures mythiques, y compris des loups-garous. De plus, le jeu aura apparemment un segment “Snowy Village”, et aura également pour thème de ne pas pouvoir faire confiance aux autres.

Enfin, le jeu allait être révélé à l’E3 de cette année, mais avec cela plus dans les cartes, nous pourrions potentiellement voir quelque chose plus tard ce mois-ci.

Encore une fois, rien de tout cela n’est confirmé (évidemment), alors prenez tout comme avant. Pourtant, avec le haut avec lequel Capcom est Resident Evil 3 pour le moment, pourquoi ne voudriez-vous pas en profiter?