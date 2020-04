Plus de sorties Amazon Prime Video en avril

Amazon Prime Video sort en avril La plate-forme Amazon Prime Video continue d’ajouter des nouvelles à son catalogue; des films, des séries, des spéciaux ou des premières de saisons déjà attendues. Vérifiez les titres ici.

Contes de la boucle (Original)

Série qui explore la ville et ses habitants qui vivent au-dessus “La boucle”, une machine conçue pour débloquer et explorer les mystères de l’univers, rendant possible des choses qui n’étaient auparavant reléguées qu’à la science-fiction. Dans cette ville fantastique et mystérieuse, des histoires émouvantes d’êtres humains rappellent des expériences émotionnelles universelles. Première: 2 avril

Première: 2 avril

Cela peut vous intéresser: Prime Video ajoutera tous les films de Walt Disney par quarantaine

Ana (original)

Avec ANA, une comédie écrite, produite et mettant en vedette Ana de la Reguera, l’actrice, qui en 25 ans d’expérience a formé une image aux personnages intenses et dramatiques, cherchera à exploiter son côté le plus irrévérencieux. À travers une douzaine de chapitres, la série promet des réflexions sur la sexualité, le monde du divertissement, de la drogue, de la famille et de l’amour, de manière colorée et festive. Première: 21 avril.

Grâce à un dix chapitres, La série promet des réflexions sur la longévité, le monde du divertissement, de la drogue, de la famille et de l’amour, de manière colorée et festive.

Première: 21 avril

Séries de catalogue et films

“Spiderman: Homecoming”, “Wild Stories”, “Harry Potter et l’Ordre du Phénix”, “Guadalupe Reyes” et “The Walking Dead, Saison 9” font partie de la gamme de premières du quatrième mois de l’année.

1 avril

“Gardiens de la Galaxie Vol. 2”

Dans ce film, les Gardiens se battent pour rester ensemble en équipe tout en faisant face à leurs problèmes personnels, en particulier la rencontre de Star-Lord avec son père, l’ambitieux être céleste Ego.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

“Le chevalier noir se lève”

Le chevalier de nuit arrive huit ans après le règne d’anarchie du Joker, Batman, avec l’aide de l’énigmatique Catwoman, est contraint à l’exil pour sauver Gotham City du brutal terroriste de guérilla Bane.

“Spiderman: Retrouvailles”

Beaucoup veulent avoir la vie de Peter Parker, parfois il est un lycéen ordinaire dans le Queens et aussi un super-héros qui sauve les citoyens. Dans cette aventure, Spider-Man sera sur les traces d’une nouvelle menace qui hante le ciel de New York.

“Jumanji: Bienvenue dans la jungle”

Quatre adolescents sont aspirés dans un jeu vidéo magique, et la seule façon de s’échapper est de s’unir pour terminer le jeu.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Insidieux: la dernière clé”

La parapsychologue Elise Rainier fait face à sa peur la plus grande et la plus intime de l’enfance lorsqu’elle est ramenée à la maison où elle a vécu ses plus grandes peurs et toute cette histoire d’horreur a commencé.

“Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2”

Continuez avec Harry, Ron et Hermione à la recherche des Horcruxes restants de Voldemort dans leurs efforts pour détruire le Seigneur des Ténèbres pendant que la bataille finale se poursuit à Poudlard.

“Harry Potter et l’Ordre du Phénix”

Avec leur avertissement sur le retour de Lord Voldemort (Ralph Fiennes), Harry (Daniel Radcliffe) et Dumbledore (Sir Michael Gambon) sont attaqués par les autorités du sorcier lorsqu’un bureaucrate autoritaire prend lentement le pouvoir à Poudlard.

“Histoires sauvages”

Six histoires courtes amusantes et controversées qui explorent les intimités du comportement humain, des chagrins d’amour et des situations personnelles.

“Ce n’est pas toi, c’est moi”

Eugenio Derbez joue Javier, un homme qui se retrouve dévasté après le départ de sa nouvelle petite amie. Ne trouvant aucune aide auprès de son psychiatre, il cherche du réconfort dans les bras de ses ex-petites amies.

“21 ponts”

Après avoir découvert une conspiration massive et inattendue, un détective du police de new york Il est impliqué dans une poursuite à l’échelle de la ville pour attraper quelques tueurs de la police.

7 avril

“The Walking Dead, Saison 9”

Le monde reste en ruine à ce carrefour de rester en vie alors que tout devient un défi pour survivre.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

8 avril

“Mauvaises herbes, saison 1-8”

Du producteur de «The Gilmore Girls» Jenji Kohan, Située dans un quartier appelé Agrestic, une mère de famille après avoir perdu son mari commence à vendre de la marijuana afin de maintenir le niveau de vie qu’elle menait.

12 avril

“Guadalupe Reyes”

Après dix ans, deux amis se retrouvent et décident de lancer la “Guadalupe Reyes”, où toutes sortes de aventures et expériences qui mettra à l’épreuve votre amitié.

15 avril

“SuperStore, Saison 1-4”

Découvrez la vie quotidienne et les aventures de six travailleurs dans un magasin libre-service

21 avril

“Jexi”

Une comédie sur ce qui peut arriver lorsque vous aimez votre téléphone plus que tout autre chose dans votre vie.

30 avril

“47 mètres vers le bas: non cage”

Quatre adolescentes plongeant dans une ville sous-marine en ruine il se rend rapidement compte que les espèces de requins les plus meurtrières ont pénétré le territoire dans le labyrinthe claustrophobe de grottes sous-marines.

Lire aussi: Robin Williams the Dad Forever, de retour sur les écrans via YouTube

.