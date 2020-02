plus de spectacle et même engagement envers la culture

Le barrage ‘Prodigies’ avec sa deuxième édition ce samedi 15 février à 22 h Dans ce spectacle de talents, neuf jeunes de 7 à 17 ans au total s’affronteront pour être le meilleur chacune des trois catégories du programme: musique instrumentale, danse classique et lyrique, avec l’intention de remporter une bourse pour continuer à accroître leurs connaissances artistiques, pour un montant total de 20 000 euros.

Les juges, Boris Izaguirre et trois participants à la présentation de «Prodigies»

Ce programme est le plus gros pari de la chaîne publique de la culture et de la télévision, quelque chose qui était déjà très applaudi dans la première édition. Dans cette nouvelle étape, toute l’équipe se répète: Boris Izaguirre et Paula Prendes en tant que présentateurs, en plus d’Ainhoa ​​Arteta, Nacho Duato et Andrés Salado en tant que juges de chaque spécialité. Pour cette belle combinaison de disciplines artistiques et de divertissement, «Prodigies» Il a reçu le prix Iris en octobre dernier du Jury de la Television Academy.

Boris Izaguirre a commencé cette présentation en commentant la chance d’être à l’avant-garde du programme. “Avec l’expérience du premier, nous avons encore plus d’attentes et plus de pression pour faire un programme tout aussi important et tout aussi spécial“a commenté le présentateur. Toñi Prieto, directeur du divertissement de RTVE, s’est souvenu du grand succès critique de la première saison et de son importance pour eux.” Lorsque ce format est arrivé, on ne savait pas si l’Espagne allait se préparer pour ce type de contenu, mais il y a les données “, phrase.

À la présentation, ils sont venus trois représentants de l’édition. Candela, Miguel et Adriana. Tout le monde a pu raconter comment il a commencé à s’intéresser à l’art. Candela, par exemple, commencé à écouter de la musique grâce à sa grand-mère. Le rôle de soutien des grands-parents est ce que Ainhoa ​​Arteta a particulièrement voulu souligner. Pendant ce temps, Andrés Salado tenait à remercier particulièrement Ana Rivas et Toñi Prieto d’avoir traité les ‘Prodigies’ avec un tel amour et d’avoir agi comme des mères pour chacun d’entre eux. “Ce programme a besoin du soutien de la profession“Sabbat poignardé.”Quand il y a de la vérité à la télévision, elle se transfère d’une manière différente“, a ajouté le musicien après avoir souligné le programme comme porte faire connaître la profession.

Avec plus d’émotions

Cette édition a signifié plus pour chacun d’eux. Surprises, émotion, travailler… “Nous sommes toujours au bord des larmes dans ce programme”, a avoué Boris Izaguirre. Non seulement cela a été plus spécial en raison des émotions d’un nouvel épisode, mais Ana Rivas, la directrice du divertissement de Shine Iberia, a avoué un secret: il y a eu un bienfaiteur anonyme qui a contacté le programme pour offrir 5000 euros aux cinq finalistes. Il a semblé injuste à cette personne que seul le gagnant ait eu la possibilité de bénéficier d’une bourse et, de cette manière peu intéressée, a contribué à propulser de nouvelles merveilles.

