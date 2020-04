Plus d’images de la “Dune” de Denis Villeneuve et quelques détails du film révélés

Dune de Denis Villeneuve est l’un des films les plus attendus de 2020. Et c’est aussi l’une des rares bandes qui n’a pas changé sa date de sortie prévue pour le dernier mois de cette année à la suite de la crise sanitaire mondiale due au COVID-19 ou au coronavirus.

Dune, la nouvelle adaptation de l’œuvre littéraire de science-fiction, devrait être présentée le 18 décembre 2020. et suppose, comme nous l’avons mentionné, l’une des premières qui a provoqué plus d’émotion en raison de divers facteurs tels que le réalisateur, le grand casting et le fait qu’il s’agit de l’adaptation de l’un des romans de science-fiction les plus acclamés du XXe siècle.

Le lundi 13 avril, ils ont sorti en exclusivité la première image de Dune avec Timothée Chalamet. Et maintenant D’autres images de cet acteur et du reste de la distribution sont sorties. Nous les laisserons tout au long de cette note (crédit de Chiabella James via Vanity Fair) …

Dune suit l’histoire de Paul Atreides, le jeune fils du duc de la planète Caladan. Par les ordres de l’Empire, lLa famille Atreides composée de Paul et de ses parents Jessica et Duke Leto, doit déménager à Arrekis ou Dune, une planète hostile et désertique qui conserve une richesse connue sous le nom de mélange, une sorte de carburant et de drogue de grande valeur qui a été exploitée sur cette planète au prix des souffrances des indigènes.

Arrekis est gouverné depuis 80 ans par la famille Harkonnen, qui est prête à trahir les Atréides pour garder la planète d’Arrekis. ou Dune. Ainsi, à son arrivée, Paul est banni dans le désert où il Vous devez faire face à tous les dangers de l’endroit.

Paul Atreides est joué (en tant que protagoniste) par Timothée Chalamet aux côtés d’Oscar Isaac et Rebecca Ferguson comme Leto et Jessica. Il apparaît également Josh Brolin comme Gurney Halleck, qui enseigne à Paul comment utiliser les armes, mais il est aussi son ami. Jason Momoa comme Duncan Idaho, un guerrier.

Javier Bardem donne vie à Stilgar, le leader des fremen, originaires d’Arrakis qui se trouvent sur les rives du désert, et l’une de ses caractéristiques est qu’elles sentent très mauvais car leurs costumes conservent l’humidité de leur corps (la soif dans le désert est terrible).

Selon Warner Bros. le film sera divisé en deux tranches dans le style de It, qu’il avait dans 2019 It: Chapter 2 pour raconter toute l’histoire et s’attacher davantage aux détails du livre. «Je n’aurais pas accepté de faire une adaptation de ce livre avec un seul film. Le monde est très complexe. C’est un monde qui tire son pouvoir des détailsDit Villeneuve.

“C’est un livre qui parle de politique, religion, écologie, spiritualité et avec de nombreux personnages. Je pense que c’est pourquoi c’est si difficile. Honnêtement c’est de loin la chose la plus difficile que j’aie jamais faiteDit Villeneuve. Et que nous parlons du réalisateur qui a fait Arrivée, Sicario et Blade Runner 2049. Il a également déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un remake du travail de Lynch. Parce qu’il est l’un des meilleurs réalisateurs vivants et que son travail a été sensationnel dans les années 1980.

En 1984, David Lynch a publié la première adaptation de Dune sans grand succès dans la critique ou le public. Mais l’histoire de ce film est plus longue que nous ne le pensons. Le projet allait être réalisé par Alejandro Jodorowsky, mais pour Hollywood c’était trop risqué et les producteurs ont décidé de céder la place du réalisateur à Lynch.qui a fait un excellent travail aux côtés Kyle MacLachlan, l’un de ses collaborateurs les plus connus qui a joué Paul Atreides.

Ici, nous vous laissons plus d’images de Dune et d’une partie du casting. Plus de personnages et d’acteurs manquent comme Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård et plus: