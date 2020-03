Plus d’images LEGO Star Wars The Razor Crest (75292) publiées

LEGO a dévoilé plus d’images de son prochain ensemble Star Wars: L’ensemble mandalorien «The Razor Crest», qui sortira en septembre. Ce nouvel ensemble est au prix de 129,99 $ et comprend 1023 pièces.

Cette navette de transport blindée en brique comprend une soute à chargement avec des côtés ouvrants qui se transforment en rampes d’accès et des éléments de prime en carbonite à l’intérieur, un double cockpit pour figurine LEGO, des fusils à ressorts, une nacelle d’échappement et des détails plus authentiques pour inspirer le jeu créatif. Il est livré avec 4 figurines LEGO: Le Mandalorien, Greef Karga, Scout Trooper et l’Enfant, plus IG-11.

Vous pouvez précommander cet ensemble LEGO «Mandalorian» Razor Crest auprès de détaillants tels que LEGO et Amazon.

Voici un aperçu de cet ensemble:

