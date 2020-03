Plus que des bisous! Camilo et Evaluna ont été enregistrés en train de faire ça et les ont découvert comme ça!

Les jeunes mariés Camilo et Evaluna montrent presque quotidiennement combien ils ont d’affection l’un pour l’autre, mais cette fois ils les ont découverts!

20 mars 2020

L’un des couples les plus jeunes et les plus aimés du monde des célébrités est Camilo y EvalunaEt c’est que la renommée de ces deux-là s’est encore accrue après leur mariage qui a été célébré le mois dernier.

Le couple est très actif sur leur réseau social Instagram, où les deux sont très aimés par leurs followers et leurs fans le démontrent à chaque fois que l’un d’eux télécharge une photo ou une vidéo.

L’amour est si grand Camilo y Evaluna Ils ont décidé d’ouvrir une chaîne sur YouTube où ils téléchargent chaque semaine l’une ou l’autre vidéo.

Cette fois, la fille de Ricardo Montaner, Evaluna, a téléchargé une publication où vous pouvez voir comment elle a apprécié de délicieux baisers avec son mari Camilo, le plus drôle de la publication était la dernière photo, où vous pouviez voir comment ils étaient vus depuis la porte. Se pourrait-il qu’ils aient honte?

“Ceux qui s’aiment s’embrassent, s’il y a des espions …”

Il y a beaucoup d’amour ici.

