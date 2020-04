Plus que Norman Bates: la carrière musicale d’Anthony Perkins

Inscrit le Anthony Perkins‘Urne dans les collines d’Hollywood sont les mots: “Ne pas me clôturer.”

C’est un choix poignant pour quelqu’un piégé par la bénédiction (et la malédiction) d’être Norman Bates. Sa performance dans Psycho est classée n ° 2 dans la liste AFI des plus grands méchants de tous les temps, derrière Hannibal Lecter et devant Dark Vador. Son travail célèbre en tant qu’acteur de genre éclipsa ses rôles comiques et dramatiques sophistiqués, notamment The Actress de George Cukor, The Matchmaker (aux côtés de Shirley MacLaine), Tall Story (le premier film de Jane Fonda) et Fear Strikes Out. Il a même refusé le rôle de Jack Lemmon dans Some Like it Hot et a été considéré pour Lawrence d’Arabie.

Bien que la polyvalence de sa filmographie soit souvent sous-estimée, il y a un autre aspect de ses talents qui passe encore plus sous le radar: sa carrière de chanteur sous «Tony Perkins».

La voix de Perkins a attiré l’attention en 1956, quand il a chanté “Un petit amour peut aller très loin” dans une émission de télévision, Joey, et “Thee I Love” pour le film, Friendly Persuasion. Depuis que Paramount préparait l’image de Perkins en tant qu’adolescent idole (un article l’a fait chevalier comme «Le dernier des [James] Deans »), il a signé un contrat avec Epic pour enregistrer des doo-wops comme« The Prettiest Girl In School »et« When School Starts Again ». Il a sorti un album de jazz, éponyme Tony Perkins, et en a sorti deux autres sous RCA (From My Heart…, On A Rainy Afternoon). Son plus grand succès est «Moonlight Swim», qui atteint la 24e place des charts pop en 1957.

Lorsque le producteur de disques Ben Bagley l’a sommé de soutenir moralement les premières voix de Montgomery Clift, il a fini par collaborer avec Perkins à plusieurs reprises, la première étant pour George Gershwin Revisited avec «Changing My Tune» (avec Barbara Cook) et «Under Un haut pour un homme. » À la fin des années 60 et 70, ils ont enregistré de nombreuses chansons sous le label de Bagley, Painted Smiles. Perkins parlait également couramment le français, ce qui a donné lieu à plusieurs célibataires de langue française.

Malgré une collection fructueuse de chansons, il nourrissait des insécurités: “Ma voix est terrible.” En 1960, il a avoué:

«J’ai fait quelques disques il y a quelques années d’un chant doux très bas dont j’étais finalement, sinon immédiatement, insatisfait. Je voulais prouver – pour moi en tout cas – que je pouvais mieux chanter que ce que je pensais sur ces choses que vous pouvez acheter pour 3,49 $ au magasin du coin. “

Ses voix inexpérimentées n’ont pas la manière contrôlée et brillante à la Sinatra et Martin, et peut-être que sa déception était liée à l’incapacité de rivaliser avec les barytons populaires de l’époque. En effet, parfois vous l’entendez mal à l’aise avec la gamme, mais une tendresse sincère est venue avec les imperfections. Dans “C’est Choutte, Paris”, vous ne pouvez pas vous empêcher de l’entendre sourire, et sa version de “How About You” est une délicieuse vallée de hauts et de bas avec des paroles comme: “Je suis fou de bons livres, peut ne me rassasie pas / les regards de Sophia Loren me donnent un frisson! »

Parfois, son chant se confondait avec le jeu. Il a chanté la chanson thème d’Audrey Hepburn dans Green Mansions, une interprétation abrégée de «Cuddle Up a Little Closer» dans Tall Story, et dans Crimes of Passion, a chanté un style maniaque «Get Happy». Il a été casté dans des comédies musicales de Broadway telles que Stephen Sondheim’s Evening Primrose et Frank Loesser’s Greenwillow. Les deux étaient des joyaux cachés, Primrose recevant une sortie sur DVD en 2010, ainsi que la bande originale de Greenwillow en 1995.

Ses fils Osgood «Oz» et Elvis Perkins perpétuent l’héritage du nom de famille à travers leurs efforts respectifs. Le réalisateur Osgood a dédié son deuxième film d’horreur, I Am the Pretty Thing That Lives in the House à son père, qui comprenait un clip de Friendly Persuasion (pour lequel Anthony a été nominé pour un Oscar) et son morceau «You Keep Coming Back Like a Chanson.” Dans une interview avec RogerEbert.com, Oz a expliqué l’intention du film:

«Je voulais en quelque sorte donner ce film à mon père comme une exploration continue de notre relation. Ce n’est pas parce que quelqu’un n’est plus en vie que votre exploration de la relation que vous entretenez avec cette personne ne se poursuit pas. »

Les thèmes du chagrin et de l’espoir continuent dans les mélodies de son frère cadet, le musicien folk rock Elvis. La chanson “123 Goodbye” commence par “1, 2, 3 goodbye / Je t’ai aimé plus dans la mort que je ne pourrais jamais dans la vie.” Le titre de son album de 2007, Ash Wednesday, fait référence à:

“Être laissé mercredi avec rien d’autre que des cendres, car [my mother, Berry Berenson] est mort un mardi – laissé avec des cendres le 12 septembre. C’est aussi le jour de la mort de mon père, le 12 septembre. Cela m’est venu à l’esprit le mercredi des Cendres lui-même – ma conscience a été largement gouvernée par la perte de ma mère six mois auparavant.

Alors que l’on absorbe le travail des frères Perkins, cela sonne fidèlement au vieil adage selon lequel la douleur se transforme en poésie. Leur art émerge comme cathartique, obsédant et beau à part entière.

Aujourd’hui, nous honorons le 88e anniversaire de la mort d’Anthony Perkins en nous rappelant ses contributions à la communauté de l’horreur et son catalogue musical. Si vous ne savez pas par où commencer, voici une liste de lecture organisée.

En 1972, il a qualifié sa discographie d ‘«art de second ordre». Ce que nous pouvons tirer de sa dure autocritique est un peu d’inspiration. Il ne se voyait pas comme un chanteur talentueux, mais il ne s’est pas arrêté juste parce qu’il pensait qu’il n’était pas assez bon. Perkins était un vrai passionné d’expression de soi – malgré ses insécurités – et cela mérite d’être célébré.

